Penny Stocks: साल 2025 में इन सस्ते शेयरों ने मचाई धूम! ₹5 से भी कम वाले शेयर ने दिया 440% का रिटर्न, देखें मल्टीबैगर स्टॉक्स की लिस्ट

साल 2025 शेयर बाजार के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन कुछ छोटे शेयरों (Penny Stocks) ने सारी उम्मीदों को पार करते हुए निवेशकों की चांदी कर दी. जहाँ बड़े-बड़े दिग्गज शेयर सुस्त रहे, वहीं इन 7 पेनी स्टॉक्स ने शानदार प्रदर्शन किया. इनमें से 6 शेयर तो ऐसे रहे जिन्होंने निवेशकों का पैसा दोगुना से भी ज्यादा कर दिया और 'मल्टीबैगर' की लिस्ट में शामिल हो गए.

हालांकि, इनमें जितना ज्यादा मुनाफा है, उतना ही रिस्क भी रहता है, लेकिन सही शेयर के चुनाव ने इस साल करोड़ों का फायदा कराया है.

1. ब्लूगॉड एंटरटेनमेंट (Bluegod Entertainment)

यह साल 2025 का सबसे बड़ा 'सुपरस्टार' शेयर साबित हुआ. इस शेयर ने निवेशकों को करीब 439% का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है. पिछले साल यह काफी नीचे था, लेकिन आज यह ₹4.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है. यानी अगर किसी ने साल की शुरुआत में इसमें पैसा लगाया होता, तो उसका निवेश साढ़े चार गुना से ज्यादा बढ़ गया होता.

2. कश्यप टेली-मेडिसिन (Kashyap Tele-Medicines)

मेडिकल सेक्टर से जुड़ी इस छोटी कंपनी ने भी कमाल दिखाया. साल 2025 में इस शेयर ने करीब 195% का शानदार रिटर्न दिया. पिछले क्लोज ₹8.38 के मुकाबले आज यह शेयर ₹7.97 के आसपास कारोबार कर रहा है.

3. ओन्टिक फिनसर्व (Ontic Finserve)

सिर्फ ₹2 से भी कम कीमत वाले इस शेयर ने निवेशकों को चौंका दिया. इसने इस साल 192% का रिटर्न दिया. ₹1.93 के पिछले क्लोज के बाद आज यह ₹1.84 के आसपास बना हुआ है.

4. युवराज हाइजीन प्रोडक्ट (Yuvraaj Hygiene Product)

हाइजीन सेक्टर की इस कंपनी ने भी निवेशकों को निराश नहीं किया और साल 2025 में करीब 168% का रिटर्न दिया. ₹11.59 की कीमत वाला यह शेयर आज ₹11.05 के आसपास ट्रेड कर रहा है.

5. इंडिया होम्स (India Homes)

रियल एस्टेट से जुड़ी इस छोटी कंपनी ने भी रफ्तार पकड़ी और साल भर में 136% का मुनाफा कराया. ₹12.05 के स्तर से शुरू होकर आज यह शेयर ₹11.65 के आसपास बना हुआ है.

6. शिवा श्री बिजनेस (Shiva Shree Business)

महज ₹2.35 की कीमत वाले इस शेयर ने भी निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया. इसका साल 2025 का रिटर्न करीब 103% रहा है. आज यह ₹2.33 के आसपास ट्रेड कर रहा है.

7. सेलविन ट्रेडर्स (Sellwin Traders)

यह शेयर 100% का आंकड़ा छूने से थोड़ा चूक गया, लेकिन 94% का रिटर्न भी कम नहीं होता. ₹8.75 के पिछले क्लोज के मुकाबले आज यह ₹8.80 पर है.

बता दें कि पेनी स्टॉक्स में जितना ज्यादा मुनाफा दिखता है, रिस्क भी उतना ही होता है. इन शेयरों में उतार-चढ़ाव बहुत तेजी से आता है, इसलिए कम कीमत देखकर सारा पैसा एक ही शेयर में न लगाएं. इनमें निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता को जरूर देखें.



डिस्क्लेमर- यह एक सामान्य जानकारी है. किसी भी तरह के निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.