स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE ने 4 अक्टूबर, शनिवार को मॉक ट्रेडिंग (mock trading) सेशन रखा है, जो कि इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में होगा.

Share Market Open or Close: आज शनिवार को भी खुला है शेयर बाजार! क्‍यों ओपन है मार्केट और क्‍या रहेगी टाइमिंग

Share Market Open Today or Not: अमूमन हर शनिवार को बंद रहने वाला शेयर बाजार, आज 4 अक्‍टूबर (शनिवार) को खुला है. इस दौरान आप भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं. हालांकि ये आम दिनों की तरह दिनभर खुला नहीं रहेगा, बल्कि इसकी टाइमिंग और शर्तें तय हैं. दरअसल, स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE ने 4 अक्टूबर, शनिवार को मॉक ट्रेडिंग (mock trading) सेशन रखा है, जो कि इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में होगा.

मॉक ट्रेडिंग सेशन, ट्रेडिंग सिस्‍टम्‍स और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर की टेस्टिंग करने, किसी तरह की इमरजेंसी की स्थिति में प्रैक्टिस करने के साथ-साथ ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को फाइनेंशियल रिस्‍क के बिना नए सिस्‍टम्‍स का अभ्‍यस्‍त बनाते हैं.

आप भी कर सकते हैं ट्रेडिंग

शनिवार को थर्ड पार्टी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्‍तेमाल करने वाले ट्रेडर्स इस मौके का उपयोग तरह-तरह के फंक्‍शंस के लिए मॉक ट्रेडिंग सेशन के दौरान अपने संबंधित ट्रेडिंग ऐप की टेस्टिंग कर सकते हैं. जैसे कि तरह-तरह के कॉल ट्रेडिंग सेशन, रिस्‍क कम करने के तरीके, ट्रेडिंग हॉल्ट, ब्लॉक डील जैसी स्थिति के लिए.

