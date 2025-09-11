विज्ञापन
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा,"मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं.

ओमान के साथ जल्द होगा ट्रेड एग्रीमेंट, पीयूष गोयल ने कर दिया बड़ा ऐलान

भारत और ओमान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए एक नया ट्रेड एग्रीमेंट अगले कुछ ही हफ्तों में फाइनल हो जायेगा. साथ ही यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता भी फास्ट ट्रैक मोड में है और जल्द ही इस पर समझौते की उम्मीद है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को 'FICCI LEADS 2025' कार्यक्रम में ये ऐलान किया. 

'भारत ने कई देशों के साथ किए समझौते'

पीयूष गोयल ने कहा, "भारत ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं. यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता भी तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही पूरी हो जाएगी. इन देशों ने अगले 15 सालों में मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, सर्विस जैसे क्षेत्रों में 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है. ओमान के साथ व्यापार समझौता प्रगति पर है और अगले कुछ हफ्तों में इसके पूरा होने की संभावना है."

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है.

वाणिज्य मंत्रालय का मानना है कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक सफलता उसकी सप्लाई चेन की मजबूती, अनिश्चितता और अस्थिरता से निपटने की क्षमता और समान विचारधारा वाले देशों के साथ साझेदारी और सहयोग पर निर्भर करेगी. 

भारत की मजबूत विकास गाथा के तीन प्रमुख स्तम्भ

पीयूष गोयल ने कहा,"भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. आने वाले दशकों में भी भारत उसके महत्वाकांक्षी युवाओं के समर्थन तेजी से प्रगति करता रहेगा. भारत की मजबूत विकास गाथा के तीन प्रमुख स्तम्भ हैं -- संकट को अवसर में बदलने की भारत की क्षमता; आर्थिक विकास के लिए भारत का समावेशी दृष्टिकोण और सरकार का दृष्टिकोण."

अमेरिकी राष्ट्रपति के 27 अगस्त, 2025 से भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले से दोनों देशों में तल्खी काफी बढ़ गयी थी. हालांकि 10 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच "व्यापार बाधाओं" को दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं. 

'मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात करने के लिए उत्सुक हूं'

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा,"मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं. मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात करने के लिए उत्सुक हूं. मुझे यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी."

'भारत और अमेरिका घनिष्ठ दोस्त और स्वाभाविक पार्टनर'

ट्रम्प के बयान पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर कहा, “भारत और अमेरिका घनिष्ठ दोस्त और स्वाभाविक पार्टनर हैं. मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी की असीमित संभावनाओं को उजागर करने का रास्ता तैयार करेगी. हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं. मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए भी उत्सुक हूं. हम अपने दोनों लोगों के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे.”

जाहिर है, दोनों नेताओं के इन बयानों से प्रस्तावित ट्रेड एग्रीमेंट के पहले चरण पर अक्टूबर-नवम्बर, 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच सहमति के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं.

