Share Market Today: गिरावट के बाद संभला बाजार, सेंसेक्स 400 अंक उछला, बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त खरीदारी

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार, 20 फरवरी को शेयर बाजार की शुरुआत थोड़ी सुस्त रही. सुबह-सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स करीब 291 अंक टूटकर 82,206 के लेवल पर पहुंच गया था, वहीं निफ्टी में भी 74 अंकों की गिरावट देखी गई. शुरुआती कारोबार में बाजार लाल निशान में था, लेकिन यह गिरावट ज्यादा देर तक नहीं टिकी. बैंकिंग और कैपिटल गुड्स (Capital Goods) वाले शेयरों में अचानक आई खरीदारी ने बाजार का मूड बदल दिया और दोनों इंडेक्स ने बहुत कम समय में अपनी खोई हुई बढ़त वापस पा ली.

बाजार में पहले गिरावट, फिर शानदार वापसी

जैसे-जैसे कारोबार आगे बढ़ा, बाजार में तेजी की रफ्तार भी बढ़ने लगी. सुबह 10:44 बजे तक सेंसेक्स 421.04 अंकों (0.51%) की मजबूती के साथ 82,919.18 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी में भी इसी तरह की तेजी देखी गई और यह 145.10 अंक (0.57%) बढ़कर 25,599.45 पर पहुंच गया.

बाजार की इस रिकवरी से यह साफ हो गया कि शुरुआती झटकों के बावजूद घरेलू निवेशकों का भरोसा बना हुआ है और वे निचले स्तरों पर खरीदारी करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं.

किन शेयरों में तेजी, कौन लुढ़के?

सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियों में से ज्यादातर आज फायदे के साथ कारोबार करती नजर आईं. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), एनटीपीसी, लार्सन एंड टुब्रो और टाइटन ने बाजार को सपोर्ट दिया. इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के दिग्गजों जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दिखी.

हालांकि, दूसरी ओर टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे आईटी सेक्टर पर थोड़ा दबाव महसूस हुआ.

ग्लोबल मार्केट और विदेशी निवेशकों का रुख

अगर दुनिया भर के बाजारों की बात करें, तो आज वहां भी काफी उथल-पुथल देखने को मिल रही है. जापान का निक्केई और हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि दक्षिण कोरिया के बाजार में करीब 2 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. अमेरिकी शेयर बाजार भी बीते गुरुवार को गिरावट के साथ ही बंद हुए थे.

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की बात करें तो उन्होंने गुरुवार को 880.49 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी करीब 596 करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री की. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव भी 0.33 प्रतिशत की बढ़त के साथ 71.90 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ है.