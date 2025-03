शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 300 अंक से अधिक उछला, अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी

Share Market Opening Bell: आज, 10 मार्च को बाजार की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हुई. प्री-ओपनिंग में निफ्टी 50 ने 22,527 के स्तर पर शुरुआत की, जो पिछले बंद स्तर से 25.45 अंक कम था, जबकि सेंसेक्स 74,298 के स्तर पर खुला, 34 अंकों की गिरावट को दर्शाता है. हालांकि, इसके बाद बाजार रिकवरी के मूड में आ गया.

सुबह 9:48 बजे सेंसेक्स 318.38 अंक (0.43%) चढ़कर 74,650.95 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 96.40 अंक (0.43%) गिरकर 22,648.90 पर आ गया.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर 3% उछले

अदाणी ग्रुप के लगभग सभी शेयर शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए. फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज समेत कई शेयरों में शानदार तेजी देखी गई. इस दौरान सबसे ज्यादा बढ़त अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में आई. कंपनी का शेयर 3 फीसदी से अधिक बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था. वहीं, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पावर, अदाणी पोर्ट्स, एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स भी 1 फीसदी से ज्यादा तेजी के साथ कारोबार करते नजर आए.

शुरुआती कारोबार में इन शेयरों में दिखी हलचल

शुरुआती कारोबार में, प्रमुख बढ़त वाले शेयरों में सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, अदाणी एंटरप्राइजेज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्सऔर जेएसडब्ल्यू स्टील रहे, जबकि इंडसइंड बैंक, एमएंडएम और एलएंडटी, बजीज ऑटो और आईटीसी में गिरावट देखी गई​.

बीते सप्ताह सेंसेक्स 1,134 अंक और निफ्टी 427 अंक चढ़ा

पिछले सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 1,134.48 अंक या 1.55 प्रतिशत चढ़ा और एनएसई निफ्टी 427.8 अंक या 1.93 प्रतिशत बढ़ा. सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से सात के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में पिछले सप्ताह सामूहिक रूप से 2,10,254.96 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई.

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने मार्च के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों से 24,753 करोड़ रुपये (2.8 अरब डॉलर) निकाले हैं. डिपॉजिटरी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में अबतक एफपीआई कुल 1.37 लाख करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं. आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने इस महीने सात मार्च तक 24,753 करोड़ रुपये के शेयर बेचे है। यह उनकी शुद्ध निकासी का लगातार 13वां सप्ताह है.



