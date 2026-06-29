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Stock Market Today: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच थमी शेयर बाजार की रफ्तार, सेंसेक्स-निफ्टी में मामूली गिरावट, फार्मा स्टॉक्स में बंपर खरीदारी

Share Market Today:लगातार रिकॉर्ड तेजी के बाद आज सेंसेक्स-निफ्टी फ्लैट खुले. बाजार खुलते ही फार्मा शेयरों में जोरदार खरीदारी देखी जा रही है, जबकि आईटी और ऑटो शेयरों पर दबाव है. जानिए आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स.

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Stock Market Today: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच थमी शेयर बाजार की रफ्तार, सेंसेक्स-निफ्टी में मामूली गिरावट, फार्मा स्टॉक्स में बंपर खरीदारी

Stock Market Opening: साल 2026 की अब तक की सबसे लंबी साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने के बाद आज यानी सोमवार 29 जून को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सुस्त रही.  बाजार में उतार-चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent Crude) की कीमतें 0.8% बढ़ गईं, जिससे निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया. शुरुआती कारोबार में बीएसई (BSE) सेंसेक्स करीब 95 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 77,005 के स्तर पर और एनएसई (NSE) निफ्टी करीब 11 अंकों के हल्के नुकसान के साथ 24,044 के स्तर पर खुला.

कच्चे तेल की महंगाई के दबाव के बीच अन्य एशियाई बाजारों में भी करीब 0.4% की गिरावट दर्ज की गई.

फार्मा और हेल्थकेयर शेयरों में तेजी

बाजार की फ्लैट शुरुआत के बावजूद फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर में निवेशकों की अच्छी दिलचस्पी देखी जा रही है. शुरुआती ट्रेड में निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स टॉप गेनर बने हुए हैं. इसके अलावा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी पीएसयू बैंक के शेयर भी मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं.

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