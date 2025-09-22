विज्ञापन
विशेष लिंक

Stock Market Today: शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद अदाणी ग्रुप के शेयरों का जोश हाई, अदाणी पावर 16% चढ़ा

अदाणी पावर का शेयर आज शुरुआती कारोबार में 16% की बड़ी तेजी के साथ 164.60 रुपये पर पहुंच गया, यानी 22.72 रुपये की छलांग लगाई. अ

Read Time: 2 mins
Share
Stock Market Today: शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद अदाणी ग्रुप के शेयरों का जोश हाई, अदाणी पावर 16% चढ़ा
नई दिल्ली:

आज 22 सितंबर को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली. सुबह 9:18 बजे तक BSE सेंसेक्स 344 अंक गिरकर 82,281.73 पर पहुंच गया और निफ्टी 93 अंक टूटकर 25,233.75 पर आ गया. लेकिन इस गिरावट के बावजूद अदाणी ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली.

बाजार में गिरावट, अदाणी शेयरों की उड़ान

आज शुरुआती कारोबार में जहां सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में रहे, वहीं अदाणी ग्रुप के ज्यादातर शेयर आज तेजी में दिखे. अदाणी पावर का शेयर 16% की जोरदार तेजी के साथ 164.60 रुपये पर पहुंच गया, यानी 22.72 रुपये की छलांग लगाई. अदाणी ग्रीन एनर्जी 2.41% चढ़कर 1,055.55 रुपये पर, अदाणी एंटरप्राइजेज 1.58% बढ़कर 2,563.90 रुपये पर और अदाणी टोटल गैस 1.83% बढ़कर 663.40 रुपये पर था.

इसी तरह अदाणी पोर्ट्स 1.04% की बढ़त के साथ 1,442.60 रुपये पर और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन 1.24% की तेजी के साथ 888.05 रुपये पर रहा.

अदाणी ग्रुप से जुड़ी कंपनी NDTV के शेयर में भी हल्की तेजी देखने को मिली. यह 0.98% चढ़कर 130.97 रुपये पर पहुंच गया.

आईटी स्टॉक्स 3.6% तक फिसला

सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए H-1B वीजा एप्लिकेशन पर 1 लाख डॉलर की भारी फीस लगाने के फैसले का असर भारतीय आईटी सेक्टर पर साफ दिखा. इंडियन आईटी स्टॉक्स 3.6% तक टूट गए.आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर रहा और इसकी वजह से निफ्टी 50 में भी  गिरावट देखने को मिली. 

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com