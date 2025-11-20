विज्ञापन
सेंसेक्स के शेयरों  में अदाणी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, एमएंडएम, टाइटन, बीईएल, एचयूएल, टाटा स्टील, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, और भारती एयरटेल गेनर्स थे.

Stock Market Today: शेयर बाजार में तेजी जारी, सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त के साथ हरे निशान पर कर रहे कारोबार
Stock Market Updates:बाजार के जानकारों ने कहा कि वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेतों के कारण बाजार में तेजी देखने को मिल रही है.
नई दिल्ली:

सकारात्मक वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार गुरुवार,20 नवंबर  के कारोबारी सत्र में हरे निशान में खुला. बाजार में चौतरफा तेजी देखी जा रही है. सुबह 9:28 पर सेंसेक्स 127 अंक या 0.15 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,314 और निफ्टी 37 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 26,090 पर था.

सेंसेक्स-निफ्टी के नए ऑल-टाइम हाई पर जाने की उम्मीद 

बाजार में लगातार जारी तेजी के कारण दोनों मुख्य इंडेक्स के जल्द नया ऑल-टाइम हाई बनाने की उम्मीद है. सेंसेक्स का उच्चतम स्तर 85,978.25 और निफ्टी का 26,277.37 है.

मिडकैप और स्मॉलकैप स्टॉक्स में जोरदार तेजी

शुरुआती सत्र में मिडकैप और स्मॉलकैप स्टॉक्स बाजार की तेजी का नेतृत्व कर रहे थे. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 232 अंक या 0.38 प्रतिशत की तेजी के साथ 61,182 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 49 अंक या 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ18,125 पर था.

सेक्टरोल आधार पर ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मेटल, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, इन्फ्रा, कमोडिटीज, पीएसई, सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस और इंडिया डिफेंस इंडेक्स हरे निशान में थे. आईटी, फार्मा, रियल्टी और मीडिया लाल निशान में थे.

BSE के टॉप लूजर्स और गेनर्स

सेंसेक्स के शेयरों  में अदाणी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, एमएंडएम, टाइटन, बीईएल, एचयूएल, टाटा स्टील, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, और भारती एयरटेल गेनर्स थे. एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, इटरनल, मारुति सुजुकी, सन फार्मा और इन्फोसिस लूजर्स थे.

बाजार में तेजी की वजह क्या है?

बाजार के जानकारों ने कहा कि वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेतों के कारण बाजार में तेजी देखने को मिल रही है. कल एफआईआई की खरीदारी की गई. आने वाले समय में बाजार में तेजी बनी रहने की उम्मीद है. हालांकि, वैल्यूएशन को लेकर निवेशकों को सतर्क रहना होगा.

भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ. बाजार में चौतरफा तेजी देखी गई. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 513.45 अंक या 0.61 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,186.47 और निफ्टी 142.60 अंक या 0.55 प्रतिशत की तेजी के साथ 26,052.65 पर बंद हुआ.

एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है. टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक, सोल और जकार्ता हरे निशान में थे. अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को हरे निशान में बंद हुआ था.

कच्चे तेल में हल्की तेजी देखी जा रही है. डब्ल्यूटीआई क्रूड 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 59.39 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 0.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 63.64 डॉलर प्रति बैरल पर था.

