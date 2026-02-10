Share Market Update: सोने-चांदी में गिरावट के बीच शेयर मार्केट का धमाका, इस वजह से उछल रहा मार्केट

Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार का दिन निवेशकों के लिए खुशियां लेकर आया. ऑटो और मेटल सेक्टर में जोरदार खरीदारी के दम पर बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ. शुरुआती बढ़त को बरकरार रखते हुए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही मजबूती दिखाई. सेंसेक्स 208.17 अंक उछलकर 84,273.92 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 67.85 अंक की बढ़त के साथ 25,935.15 पर रहा.

इन सेक्टर्स ने भरा दम

आज के कारोबार में ऑटो सेक्टर सबसे बड़ा गेनर साबित हुआ. इसमें 1.37% की तेजी देखी गई. इसके बाद निफ्टी मेटल (0.81%), निफ्टी कंजप्शन 0.61% का नंबर आता है.

टॉप गेनर्स और लूजर्स वाले शेयर

मुनाफा कमाने वाले शेयरों में टाटा स्टील, M&M, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसे शेयर मौजूद रहे. वहीं, दबाव में रहने वाले शेयर में HCL टेक, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल और एशियन पेंट्स जैसे शेयर रहे.

किस वजह से बाजार में दिख रही तेजी

एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल हेड सुदीप शाह के अनुसार, निफ्टी फिलहाल एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है. सपोर्ट की बात करें तो वो 25,800 से 25,770 के बीच रह सकता है. वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बावजूद भारतीय बाजार का मूड पॉजिटिव बना हुआ है. इसके पीछे की वजह भारत और यूएस ट्रेड डील है. जब से इस डील के बारे में पता चला है तभी से बाजार में पॉजिटिव माहौल लौटा है.

आगे क्या बनाएं प्लान

मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार शेयर बाजार में निवेशकों को लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो को तैयार करना चाहिए. शॉर्ट टर्म में करेक्शन का खतरा रहता है. साथ ही विविधता के साथ निवेश पर फोकस करें.