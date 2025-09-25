विज्ञापन
Stock Market Today: शेयर बाजार में जारी गिरावट पर ब्रेक, अदाणी ग्रुप के शेयर 5% से अधिक उछले

Stock Market Updates: शुरुआती गिरावट के बाद आज बाजार की रिकवरी और अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी निवेशकों के लिए राहत की खबर है.

Adani Group Shares: फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज सहित अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पावर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं.
नई दिल्ली:

25 सितंबर की सुबह भारतीय शेयर बाजार ने गिरावट के साथ शुरुआत की थी. शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 81,605 अंक पर 110 अंक नीचे था, जबकि एनएसई निफ्टी 27 अंक टूटकर 25,029 अंक पर आ गया. लेकिन कुछ ही देर बाद बाजार में रिकवरी देखने को मिली और 9 बजकर 24 मिनट तक सेंसेक्स 83 अंक चढ़कर 81,798 अंक पर पहुंच गया. इसी समय निफ्टी भी 32 अंक बढ़कर 25,089 अंक पर ट्रेड कर रहा था.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी

बाजार की इस रिकवरी में अदाणी ग्रुप के शेयरों का बड़ा रोल रहा. कंपनी के स्टॉक्स 5 फीसदी तक उछल गए.जिसमें  सबसे ज्यादा तेजी अदाणी पावर के शेयरों में नजर आई.

  • अदाणी पावर 5.36% की तेजी के साथ 152.25 रुपये पर पहुंचा.
  • अदाणी टोटल गैस 4.06% चढ़कर 694.40 रुपये पर पहुंचा.
  • अदाणी ग्रीन एनर्जी 1.52% बढ़कर 1,111.90 रुपये पर था.
  • अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस 1.78% चढ़कर 904.85 रुपये पर रहा.
  • अदाणी एंटरप्राइजेज 0.65% बढ़कर 2,636.70 रुपये पर पहुंच गया.
  • अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 0.43% की तेजी के साथ 1,437.80 रुपये पर रहा.
  • इसके अलावा, न्यू दिल्ली टेलीविजन (NDTV) का शेयर भी मामूली बढ़त के साथ 122.32 रुपये पर  था.

पिछले दिन बाजार का हाल

इससे पहले 24 सितंबर को लगातार चौथे दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था. बीएसई सेंसेक्स 386 अंक टूटकर 81,715 अंक पर आ गया था, जबकि एनएसई निफ्टी 112 अंक की गिरावट के साथ 25,056 अंक पर बंद हुआ था.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

