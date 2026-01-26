Stock Market Holiday: आज, 26 जनवरी को शेयर बाजार खुला है या बंद? गणतंत्र दिवस के मौके पर BSE-NSE में ट्रेडिंग होगी या नहीं, चेक करें लिस्ट

Share Market Holiday On 26 January 2026: आज 26 जनवरी है और ऐसे दिन पर अक्सर लोगों के मन में एक ही सवाल घूमता रहता है. आज शेयर बाजार खुलेगा या बंद (Share Market Open or Closed) रहेगा. बहुत से निवेशक सुबह से यही सर्च कर रहे हैं कि आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में ट्रेडिंग होगी या नहीं. गणतंत्र दिवस के दिन मार्केट हॉलिडे को लेकर अक्सर लोग कन्फ्यूज रहते हैं.वहीं हफ्ते के अंत में बजट भी आने वाला है और पिछले कुछ दिनों से बाजार में उतार -चढ़ाव भी जारी है. ऐसे में आज का दिन निवेशकों के लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है.

गणतंत्र दिवस के मौके पर स्टॉक मार्केट (Republic Day 2026 Stock Market Holiday) से जुड़े निवेशक और ट्रेडर्स भी कन्फ्यूज हैं कि आज ट्रेडिंग प्लान बनाया जाए या नहीं. बहुत से लोग आज सोच रहे हैं कि आज शेयर बाजार खुला रहेगा या फिर BSE और NSE पर आज कोई कारोबार नहीं होगा. तो चलिए जानते हैं...

आज 26 जनवरी को BSE NSE में ट्रेडिंग होगी या नहीं?

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की तरफ से जारी हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, आज सोमवार 26 जनवरी 2026 को शेयर बाजार पूरी तरह बंद है. आज देश का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इसी वजह से NSE और BSE में इक्विटी ट्रेडिंग नहीं होगी. आज इक्विटी डेरिवेटिव्स SLB करेंसी डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट से जुड़ी ट्रेडिंग भी बंद रहेगी.

करेंसी और कमोडिटी मार्केट खुला रहेगा या बंद?

आज इक्विटी बाजार के साथ-साथ करेंसी मार्केट भी बंद रहेगा. वहीं, कमोडिटी मार्केट को लेकर अलग नियम है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मुताबिक, आज सुबह और शाम दोनों सेशन में कमोडिटी ट्रेडिंग बंद रहेगी. यानी आज MCX में भी कोई कारोबार नहीं होगा.

पिछले एक हफ्ते में करीब कितना गिरा बाजार?

पिछले हफ्ते शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था. निवेशकों ने मुनाफा वसूली की और दुनिया भर में चल रही अनिश्चित स्थिति का असर भी बाजार पर दिखा. इसके साथ ही यूनियन बजट 2026 से पहले सतर्कता और तीसरी तिमाही के नतीजों का असर भी बाजार पर रहा. निफ्टी 50 पिछले एक हफ्ते में करीब 2.5 फीसदी गिरा और सेंसेक्स भी लगभग 1 फीसदी नीचे बंद हुआ.

क्या बजट के दिन खुला रहेगा शेयर बाजार?

यूनियन बजट 2026 एक फरवरी को पेश किया जाएगा जो कि रविवार का दिन है. इसके बावजूद NSE और BSE दोनों खुले रहेंगे. एक्सचेंज की तरफ से साफ किया गया है कि एक फरवरी को बाजार सामान्य समय पर खुलेगा. सुबह 9 बजकर 15 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 30 मिनट तक ट्रेडिंग होगी. बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा.

साल 2026 में शेयर बाजार कुल 15 दिन बंद,मार्च में सबसे ज्यादा छुट्टियां

साल 2026 में शेयर बाजार में कुल 15 ट्रेडिंग छुट्टियां रहेंगी. इनमें से चार छुट्टियां पहले से ही शनिवार या रविवार को पड़ रही हैं. मार्च का महीना सबसे ज्यादा छुट्टियों वाला रहेगा. तीन मार्च को होली 26 मार्च को राम नवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती के कारण बाजार बंद रहेगा.

2026 में आगे कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार

जनवरी में 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के कारण बाजार बंद रहेगा.

मार्च में होली राम नवमी और महावीर जयंती पर ट्रेडिंग नहीं होगी.

अप्रैल में 3 तारीख को गुड फ्राइडे और 14 अप्रैल को बाबा साहेब आंबेडकर जयंती पर बाजार बंद रहेगा.

मई में 1 तारीख को महाराष्ट्र दिवस और 28 मई को बकरीद की छुट्टी रहेगी.

जून में 26 तारीख को मुहर्रम के कारण ट्रेडिंग नहीं होगी.

14 सितंबर को गणेश चतुर्थी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 20 अक्टूबर को दशहरा पर बाजार बंद रहेगा.

नवंबर में 10 तारीख को दिवाली बलिप्रतिपदा और 24 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती पर छुट्टी रहेगी.

साल की आखिरी बड़ी छुट्टी 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन होगी.

मुहूर्त ट्रेडिंग का खास दिन

नवंबर में 9 तारीख को नियमित ट्रेडिंग नहीं होगी लेकिन इस दिन खास मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन खुलेगा. हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के मौके पर निवेशकों को खास ट्रेडिंग का मौका मिलेगा.

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट की छुट्टियों की जानकारी पहले से होना बहुत जरूरी है. इससे आप अपना पैसा सही समय पर लगा सकते हैं और बिना प्लान के किसी फैसले से बच सकते हैं. बाजार कब खुला है और कब बंद है यह जानना हर निवेशक के लिए जरूरी है.



