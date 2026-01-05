Shark Tank India 5: 'शार्क टैंक' में 6 नए दिग्गजों की एंट्री, जज की कुर्सी पर दिखेंगे 15 'शार्क्स', नेटवर्थ देख रह जाएंगे दंग, देखें पूरी लिस्ट

Shark Tank India 5: देश का सबसे पॉपुलर बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया एक बार फिर नए सीजन के साथ टीवी स्क्रीन पर लौटने जा रहा है. नए आइडिया, नए स्टार्टअप, इनोवेशन और करोड़ों की डील्स की उम्मीद के साथ लोग इस सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शार्क टैंक इंडिया 5 को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही जबरदस्त बज बना हुआ है. शो के प्रोमो सामने आ चुके हैं, जिसमें 6 नए जज और कुल 15 शार्क्स का पावरफुल पैन नजर आ रहा है.

शार्क टैंक इंडिया का पहला सीजन साल 2021 में आया था और तभी से यह युवाओं और स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है. पहले सीजन में ही 700 से ज्यादा डील्स लॉक हुई थीं. अब पांचवें सीजन में मेकर्स शो को और बड़े लेवल पर ले जा रहे हैं, जहां इस बार नए शार्क्स, नए आइडियाज और बड़ी फंडिंग देखने को मिलेगी.

इस बार 6 नए शार्क्स की धमाकेदार एंट्री

शार्क टैंक इंडिया 5 की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस बार शो में 6 नए जज शामिल हो रहे हैं. यानी अब कुल 15 शार्क्स शो में नजर आएंगे. नए शार्क्स अपने साथ नए सेक्टर, नया अनुभव और नई सोच लेकर आ रहे हैं, जिससे शो और ज्यादा दिलचस्प हो गया है.नए शार्क्स में स्किनकेयर, रिन्यूएबल एनर्जी, एविएशन, एजुकेशन और कंज्यूमर ब्रांड्स से जुड़े बड़े नाम शामिल हैं. इन सभी का मकसद देश के नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना और उन्हें सही गाइडेंस देना है.

ओरिजिनल शार्क्स की वापसी से बढ़ेगा रोमांच

सीजन 5 में पुराने और फेमस शार्क्स एक बार फिर नजर आएंगे. अनुपम मित्तल शादी डॉट कॉम के फाउंडर हैं और उनकी नेटवर्थ करीब 185 करोड़ रुपये है. वह शुरुआत से ही शो का हिस्सा रहे हैं और स्टार्टअप्स को सीधा और साफ फीडबैक देने के लिए जाने जाते हैं.

अमन गुप्ता बोट कंपनी के को फाउंडर हैं और उनकी नेटवर्थ लगभग 720 करोड़ रुपये बताई जाती है. वह ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर खास ध्यान देते हैं. विनिता सिंह शुगर कॉस्मेटिक्स की को फाउंडर और सीईओ हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 300 करोड़ रुपये है. वह खास तौर पर ब्यूटी और कंज्यूमर ब्रांड्स में रुचि रखती हैं. नमिता थापर एमक्योर फार्मास्युटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और उनकी संपत्ति लगभग 640 करोड़ रुपये है. वह हेल्थ और फार्मा से जुड़े बिजनेस को सपोर्ट करती हैं. पीयूष बंसल लेंसकार्ट के को फाउंडर और सीईओ हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 610 करोड़ रुपये है और वह टेक और डिजिटल बिजनेस पर फोकस करते हैं. रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर और ग्रुप सीईओ हैं. करीब 16 हजार करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ वह शो के सबसे अमीर शार्क माने जाते हैं. कुणाल बहल स्नैपडील और टाइटन कैपिटल के को फाउंडर हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 900 करोड़ रुपये है. विराज बहल वीबा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के फाउंडर हैं और उनकी नेटवर्थ 200 से 300 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. अमित जैन कारदेखो और इंश्योरेंस देखो के को फाउंडर और सीईओ हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 2900 करोड़ रुपये है और वह ऑटो और फिनटेक सेक्टर के एक्सपर्ट माने जाते हैं.

नए शार्क्स कौन हैं? जानें कितनी है नेटवर्थ

इस सीजन में वरुण अलघ पहली बार शार्क टैंक इंडिया में नजर आएंगे. वह होनासा कंज्यूमर लिमिटेड (Honasa Consumer Ltd) के सीईओ और को फाउंडर हैं, जिसके तहत मामाअर्थ और द डर्मा को जैसे ब्रांड आते हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 5900 करोड़ रुपये बताई जाती है. मोहित यादव मिनिमलिस्ट (Minimalist)स्किनकेयर ब्रांड के को फाउंडर हैं. उनकी पर्सनल नेटवर्थ पब्लिक नहीं है, लेकिन 2025 में हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा कंपनी के बड़े अधिग्रहण के बाद उन्हें बड़ी रकम मिली है. शैली मेहरोत्रा फिक्सडर्मा इंडिया (Fixderma India ) की सीईओ हैं. उनकी नेटवर्थ सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन करीब 187 करोड़ रुपये बताई जाती है. हार्दिक कोठिया रेजॉन सोलर (Rayzon Solar) के फाउंडर हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का बड़ा नाम हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 3970 करोड़ रुपये बताई जाती है. कनिका टेकरीवाल जेटसेटगो एविएशन (JetSetGo Aviation) की फाउंडर हैं. वह प्राइवेट जेट बिजनेस से जुड़ी हैं और उनकी नेटवर्थ करीब 420 करोड़ रुपये है. प्रथम मित्तल मास्टर्स यूनियन और टेट्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस के फाउंडर हैं. उनकी नेटवर्थ पब्लिक नहीं है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में उनकी मजबूत पहचान है.

कब और कहां देखें Shark Tank India 5

शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 का प्रीमियर 5 जनवरी 2026 से होने जा रहा है. यह शो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर रात 10 बजे टेलीकास्ट होगा. इसके साथ ही दर्शक इस शो को सोनी लिव ऐप पर भी देख सकते हैं. शो का फॉर्मेट पहले जैसा ही रहेगा, जहां कई राउंड की स्क्रीनिंग के बाद चुने गए स्टार्टअप्स को शार्क्स के सामने पिच करने का मौका मिलेगा.

Shark Tank India 5 क्यों खास है ?

शार्क टैंक इंडिया 5 सिर्फ एक शो नहीं बल्कि उन लोगों की उम्मीद है, जो अपने आइडिया को बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं. इस सीजन में बड़े निवेश, नए बिजनेस मॉडल, शार्क्स के बीच डील को लेकर बहस और स्टार्टअप्स की असली जर्नी देखने को मिलेगी. 15 शार्क्स के साथ यह सीजन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और दमदार होने वाला है.अगर आपको बिजनेस, स्टार्टअप और सक्सेस स्टोरीज पसंद हैं, तो शार्क टैंक इंडिया 5 आपके लिए मिस न करने वाला शो है.