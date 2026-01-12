Shark Tank India Season 5: शार्क टैंक में देखें सबसे बड़ा मुकाबला, लेगेसी ब्रांड नूटी का सामना होगा, नए जमाने के ब्रांड स्माइलो से होगा

Shark Tank India Season 5: शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 अपने सबसे बेहतरीन फेस-ऑफ एपिसोड में से एक लेकर आया है, जिसमें पेट फूड के दो अलग-अलग फिलॉसफी आमने-सामने हैं. इस सीजन के दूसरे हफ्ते में पेट फूड की बादशाहत के लिए लड़ाई है, जिसमें बिल्ली के लिए न्यूट्रिशन ब्रांड स्माइलो और डॉग फूड में जाना-माना नाम नूटी शामिल हैं. टॉस जीतकर स्माइलो ने शुरुआत करने का फैसला किया, जिसके बाद नूटी ने भी अपनी बात रखी. जैसे-जैसे भारत में पेट्स को गोद लेने में सालाना लगभग 35% की बढ़ोतरी हो रही है, पेट फूड मार्केट एक बहुत बड़े मौके में बदल गया है. एक ब्रांड बिल्ली पालने के बढ़ते चलन पर फोकस कर रहा है और दूसरा पेट्स के लिए मास-प्रीमियम एक्सेसिबिलिटी पर, तो सवाल यह है कि कौन सा तरीका शार्क को ज्यादा पसंद आएगा?

अभिषेक अग्रवाल (IIT दिल्ली) और कार्तिकेय गुप्ता (BITS पिलानी) द्वारा स्थापित स्माइलो, एक रिसर्च-बेस्ड कैट फूड ब्रांड है जिसे 2024 के आखिर में लॉन्च किया गया था. भारत के बढ़ते कैट-पेरेंटिंग सेगमेंट को टारगेट करते हुए, यह सब्सक्रिप्शन-बेस्ड प्लान के जरिए ताजा, मीट-बेस्ड रेसिपी देता है. इसका मुकाबला नूटी से है, जो अनिल, अक्षय और करण महेंद्रू के नेतृत्व वाला 27 साल पुराना मास-प्रीमियम पेट-केयर ब्रांड है, जो न्यूट्रिशन से लेकर ग्रूमिंग तक के बड़े पोर्टफोलियो के साथ 70,000 से ज्यादा परिवारों को सेवा दे रहा है.

स्माइलो प्रीमियम पोजीशनिंग के साथ 1% इक्विटी के लिए 68 लाख मांग रहा है. नूटी, जो 1.2% इक्विटी के लिए 1 करोड़ मांग रहा है. रेवेन्यू बिजनेस और कैटेगरी-लीडरशिप की महत्वाकांक्षाओं की ताकत लाता है, जो स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन और फर-इन्फ्लुएंसर एडवोकेसी को स्केल, रिटेल पहुंच और क्विक-कॉमर्स की ताकत के मुकाबले खड़ा करता है.

अपने विजन के बारे में बताते हुए, स्माइलो टीम ने शेयर किया, “शार्क टैंक इंडिया S5 के साथ हम यह साबित करने आए हैं कि पेट न्यूट्रिशन में बिल्लियां कोई बाद की बात नहीं हैं. उनकी पोषण संबंधी जरूरतें अनोखी होती हैं जिन्हें भारतीय बाजार ने लंबे समय से नजरअंदाज किया है. स्माइलो हमारा मिशन है कि भारत का पहला नेचुरल कैट फूड देकर हर बिल्ली को लंबी, स्वस्थ जिदगी दें.” इस बीच, नूटी टीम ने कहा, "प्रीमियम पेट केयर को आम आदमी तक पहुंचाने के 27 साल के अनुभव के साथ, शार्क टैंक इंडिया S5 में अपने ब्रांड को लाना हमारे लिए सम्मान की बात है. हम सिर्फ़ अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं बेचते, बल्कि हम एक ऐसा समुदाय बनाते हैं जो हर पालतू जानवर की देखभाल करता है, चाहे वे हमारे घरों में हों या सड़कों पर."