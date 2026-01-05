कौन है शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 के नए जज प्रथम मित्तल? शिक्षा, स्टार्ट-अप और अन्य डिटेल्स, जानें सबकुछ

मास्टर्स यूनियन और टेट्र कॉलेज ऑफ बिजनेस के फाउंडर प्रथम मित्तल शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 में नए जजों में से एक के तौर पर शामिल हुए हैं. स्टूडेंट-लेड स्टार्टअप और अल्टरनेटिव बिजनेस एजुकेशन मॉडल बनाने में अपने काम के लिए जाने जाने वाले प्रथम शो में शुरुआती दौर की एंटरप्रेन्योरशिप पर जोर देंगे. शार्क टैंक इंडिया फाउंडर्स के लिए देश के सबसे प्रभावशाली प्लेटफॉर्म में से एक के रूप में उभरा है, जो एंटरप्रेन्योर्स को अपने आइडिया पिच करने, फंडिंग हासिल करने और जाने-माने इन्वेस्टर्स से मेंटरशिप पाने का मौका देता है.

भारत का स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम बनाना

पिछले कुछ सालों में प्रथम मित्तल ने मास्टर्स यूनियन के जरिए भारत के कैंपस एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है. एंटरप्रेन्योरशिप इस संस्थान का एक मुख्य स्तंभ है, जिसमें पिछले एक साल में ही 35 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने स्टार्टअप शुरू किए हैं.

मास्टर्स यूनियन इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा समर्थित स्टूडेंट वेंचर्स को 1.36 करोड़ का ग्रांट मिला, जिससे 4.32 करोड़ का अनुमानित सालाना रेवेन्यू जेनरेट हुआ और उन्हें 4,500 से ज्यादा घंटों की पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप का फायदा मिला. इनमें से कई स्टूडेंट-लेड स्टार्टअप शार्क टैंक इंडिया के एडवांस्ड स्टेज में पिच करने में कामयाब रहे हैं, जिसमें फाइनलिस्ट राउंड तक पहुंचना भी शामिल है.

मित्तल ने इस फाउंडर-फर्स्ट अप्रोच को टेट्र कॉलेज ऑफ बिजनेस के जरिए विश्व स्तर पर बढ़ाया है, जो एक चार साल का अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम है. जहां एक वेंचर बनाना एक मुख्य एकेडमिक जरूरत है. टेट्र के स्टूडेंट्स सात देशों में कंपनियां बनाते हैं, जिससे उन्हें अपनी डिग्री के हिस्से के रूप में असली बिजनेस को स्केल करते हुए कई मार्केट का प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है.

टेट्र के स्टूडेंट बॉडी में 50 से ज़्यादा देशों के 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हैं, जिन्हें 2.6% की बहुत ही कॉम्पिटिटिव एक्सेप्टेंस रेट के जरिए चुना गया है. कॉलेज ने हाल ही में जाने-माने एजुकेशन-फोकस्ड इन्वेस्टर्स आउल वेंचर्स और बर्टेल्समैन इंडिया इन्वेस्टमेंट्स से 18 मिलियन की फंडिंग जुटाई है, जिससे उसकी ग्लोबल महत्वाकांक्षाएं और मजबूत हुई हैं.

क्लासरूम से असली मार्केट तक

मास्टर्स यूनियन और टेट्र कॉलेज दोनों में स्टूडेंट्स को आइडिया से आगे बढ़कर उसे लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. मेंटरशिप, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और शुरुआती पूंजी मिलने से स्टूडेंट फाउंडर कॉलेज में रहते हुए भी आइडिया टेस्ट कर पाते हैं, रेवेन्यू जेनरेट कर पाते हैं और वेंचर को बड़ा कर पाते हैं, जो एक करियर के शुरुआती रास्ते के तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ एक बड़े बदलाव को दिखाता है.

शिक्षा

प्रथम मित्तल की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने द दून स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन्स एंड अफेयर्स की पढ़ाई की. वह यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया से भी जुड़े रहे हैं.