Share Market Today: आज के कारोबार में सरकारी कंपनियों और भारी भरकम शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली. भेल (BHEL) जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है. बाजार खुलते ही भेल का शेयर करीब 5 प्रतिशत तक टूट गया.

Share Market Today: शेयर बाजार में भारी गिरावट! लगातार छठे दिन सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम, निवेशकों के करोड़ों डूबे
Stock Market Updates, Monday, January 12, 2026: बता दें कि पिछले साल 11 नवंबर के बाद यह पहली बार है जब निफ्टी 25,550 के भी नीचे चला गया है.
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बेहद खराब रही. दुनिया भर के बाजारों से मिल रहे अच्छे संकेतों के बावजूद भारतीय बाजार में बिकवाली का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज लगातार छठा ऐसा दिन है जब सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं. बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों के भीतर निवेशकों में डर का माहौल साफ देखा गया और प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में डूब गए.

ईरान के साथ बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं ने भारतीय निवेशकों का भरोसा डगमगा दिया है, जिससे बाजार पिछले दो महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है.

सेंसेक्स की बात करें तो आज सुबह करीब 9:30 बजे यह 472.77 पॉइंट यानी 0.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,103.48 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी आज दबाव में दिखा. निफ्टी 129.55 पॉइंट या 0.50 प्रतिशत टूटकर 25,553.75 के स्तर पर आ गया. 

आपको बता दें कि पिछले साल 11 नवंबर के बाद यह पहली बार है जब निफ्टी 25,550 के भी नीचे चला गया है. बाजार में लगातार हो रही इस गिरावट ने पिछले पांच दिनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है और आज छठे सत्र में भी गिरावट का सिलसिला गहराता जा रहा है.

आज के कारोबार में सरकारी कंपनियों और भारी भरकम शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली. भेल (BHEL) जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है. बाजार खुलते ही भेल का शेयर करीब 5 प्रतिशत तक टूट गया. सुबह 9:31 बजे के करीब यह शेयर 12.15 रुपये की गिरावट के साथ 262.10 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा था. सिर्फ भेल ही नहीं, बल्कि कई और बड़े शेयर भी आज निवेशकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे पोर्टफोलियो की वैल्यू काफी कम हो गई है.

बाजार में मची इस हलचल के पीछे की कहानी पिछले शुक्रवार से ही शुरू हो गई थी. पिछले कारोबारी सत्र यानी शुक्रवार को भी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी. उस दिन सेंसेक्स 604.72 पॉइंट यानी 0.72 प्रतिशत की बड़ी गिरावट के साथ 83,576.24 पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी ने भी 193.55 पॉइंट या 0.75 प्रतिशत खोकर 25,683.30 के स्तर पर अपनी क्लोजिंग दी थी. पिछले पांच दिनों से बाजार लगातार गिर रहा था और आज सोमवार को भी यह सिलसिला थमा नहीं है.

बाजार के जानकारों का मानना है कि ईरान और उसके आस-पास के इलाकों में बढ़ते तनाव ने निवेशकों को डरा दिया है. जब भी इस तरह का वैश्विक संकट पैदा होता है, तो निवेशक अपना पैसा जोखिम वाले शेयर बाजार से निकालकर सुरक्षित जगहों पर लगाने लगते हैं. इसी का असर आज भारतीय बाजारों पर दिख रहा है.

