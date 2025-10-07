Share Market Today: आज कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल? HCL टेक और PNC इंफ्रा समेत ये 11 शेयर हैं फोकस में  

Stock Market Today: मंगलवार को भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत थोड़ी पॉजिटिव होने की उम्‍मीद है. कमोडिटी में सोना नई ऊंचाई पर है जबकि तेल सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है. GIFT निफ्टी मंगलवार सुबह 11 अंकों की बढ़त के साथ 25,158 पर दिखा. अमेरिकी फ्यूचर्स मामूली गिरे जबकि यूरोपीय फ्यूचर्स में एशियाई सत्र के दौरान हल्की तेजी रही. जापान के शेयरों में तेजी रही क्योंकि नई प्रोत्साहन-समर्थक नेता साने ताकाइची के चुने जाने से येन कमजोर हुआ. Nikkei 0.6% ऊपर, जबकि S&P/ASX 200 (ऑस्ट्रेलिया) 0.2% नीचे चल रहा है. तेल की कीमतें दो दिन की तेजी के बाद स्थिर रहीं. ब्रेंट क्रूड 65 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर और WTI क्रूड लगभग 62 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा है. वहीं सोना करीब 3,977 डॉलर प्रति औंस के साथ नया रिकॉर्ड हाई छू गया.

सोमवार को भारतीय बाजार लगातार तीसरे सत्र में हरे निशान पर बंद हुआ था. निफ्टी 50 0.74% बढ़कर 25,077.65 पर, जबकि सेंसेक्स 0.72% बढ़कर 81,790.12 पर बंद हुआ था. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs) लगातार 10वें दिन बिकवाली के मूड में रहे और करीब ₹313.77 करोड़ के शेयर बेचे. वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने लगातार 29वें दिन खरीदारी की और ₹5,036.39 करोड़ के शेयर खरीदे.

आज फोकस में रहने वाले शेयर (Stocks in Focus)

PNC Infratech (पीएनसी इंफ्राटेक): NHAI से दो प्रोजेक्ट्स की अपॉइंटेड डेट मिली.

HCL Technologies (एचसीएल टेक्नोलॉजीज): MIT Media Lab के साथ AI रिसर्च में साझेदारी की.

SPML Infra (एसपीएमएल इंफ्रा): 5.6 लाख कन्वर्टिबल वारंट्स के बदले नए शेयर जारी.

Garden Reach Shipbuilders (गार्डन रीच शिपबिल्डर्स): निरंजन मुखुंद भालेरे CFO नियुक्त.

Zydus Lifesciences (जाइडस लाइफसाइंसेज): Health Canada से नई दवा Liothyronine टैबलेट को मंजूरी.

Astral (एस्ट्रल): कानपुर प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्‍टशन शुरू.

Aster DM Healthcare (एस्टर डीएम हेल्थकेयर): NSE-BSE से मर्जर स्कीम को मंजूरी मिली.

Brigade Enterprises (ब्रिगेड एंटरप्राइजेज): चेन्नई में ₹1,000 करोड़ का प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू.

LTIMindtree (एलटीआई माइंडट्री): ग्लोबल एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ मल्टी-ईयर डील साइन.

Oil India (ऑयल इंडिया): Mahanagar Gas के साथ LNG वैल्यू चेन में साझेदारी.

Prestige Estates (प्रेस्टीज एस्टेट्स): मुंबई टैक्स अथॉरिटी से ₹307 करोड़ के GST डिमांड पर नोटिस मिला.

