शेयर बाजार की शुरुआत आज बुधवार को गिरावट के साथ हुई है. RBI मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग के बाद रेपो रेट के ऐलान से पहले बाजार में गिरावट देखी जा रही है. वैश्विक बाजार के मिले-जुले संकेतों के चलते और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनिटरी पॉलिसी संबंधी फैसले से पहले निवेशकों की सतर्कता के कारण, भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 बुधवार को गिरावट के साथ खुले.

सेंसेक्स 102.43 अंक या 0.14% गिरकर 72,965.38 पर खुला, जबकि निफ्टी 50 85.65 अंक या 0.38% गिरकर 22,690.45 पर खुला. बैंक निफ्टी सूचकांक 170.25 अंक या 0.31% गिरकर 54,958.15 पर खुला.बाजार खुलने के बाद इसमें और गिरावट देखी गई. सेंसेक्‍स 400 अंक से ज्‍यादा गिर गया.

दूसरी ओर रुपये में भी गिरावट देखी जा रही है. इंटरनेशनल एक्‍सचेंज मार्केट में अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया शुरुआती कारोबार में 10 पैसे टूटकर 96.45 प्रति डॉलर पर कारोबार करता दिखा.