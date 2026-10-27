India vs New Zealand 3rd T20I LIVE Score Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का तीसरा मैच आज वेलिंगटन में खेले जाने वाला है. भारतीय टीम इस समय सीरीज में 2-0 से आगे है. ऐसे में अब तीसरा मैच जीतकर भारतीय टीम सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बनाने की कोशिश करेगी. बता दें कि वेलिंगटन में एक अलग चुनौती मिलने वाली है. यहां पर तेज हवाएं चलती रहती है. ऐसे में तेज गेंदबाजों को शुरुआत में यहां पर काफी मदद मिलने वाली है. इसके अलावा आजके मैच में नंबर 3 बैटिंग ऑर्डर पर सबकी नजर रहेगी, क्या वैभव सूर्यवंशी को नंबर 3 पर खेलने का मौका मिलेगा या फिर अभिषेक के साथ ओपनिंग करेंगे. इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार पर भी सबकी नजर रहेगी. वापसी के बाद से भुवी दोनों मैच में ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए थे. दूसरी ओर न्यूजीलैंड के लिए यह करो या मरो वाला मैच है, कीवी टीम आज हर हाल में इस मैच को जीतना चाहेगी.

(SCORECARD)

दोनों टीमें इस प्रकार हैं.

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, नमन धीर, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, मयंक यादव, कुमार कुशाग्र, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, डेवोन कॉनवे, मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, मैट फिशर, काइल जैमीसन, जैकब डफी, एडम मिल्ने, जोश क्लार्कसन