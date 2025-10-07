क्रिसिल की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, कमोडिटी की कीमतों में भारी गिरावट के बीच सितंबर के दौरान घर में बनी शाकाहारी और मांसाहारी थाली की कीमत में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में क्रमशः 10 फीसदी और 6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. सब्जियों और दालों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण शाकाहारी थाली की कीमत में गिरावट दर्ज की गई.

इन चीजों के दाम गिरे

कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स में स्टॉक की डंपिंग के कारण आलू की कीमतों में 31 फीसदी की गिरावट आई, जबकि अधिक सप्लाई के कारण टमाटर की कीमतों में सालाना आधार पर 8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

रिपोर्ट के अनुसार, बाजार में रबी की अधिक सप्लाई और बांग्लादेश से आयात में मंदी के कारण घरेलू सप्लाई में वृद्धि के कारण प्याज की कीमतों में सालाना आधार पर 46 फीसदी की गिरावट आई है. बांग्लादेश भारत के प्याज निर्यात में 40 फीसदी का योगदान देता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल चना, पीली मटर और काले चने के आयात में वृद्धि के कारण दालों की कीमतों में 16 फीसदी की गिरावट आई है. उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम करने के लिए इन आयातों को मार्च 2026 तक अनुमति दी गई है.

तेल-घी महंगे हुए

हालांकि, फेस्टिव सीजन की शुरुआत में अधिक मांग के कारण वनस्पति तेल की कीमतों में सालाना आधार पर 21 फीसदी की वृद्धि हुई और एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में सालाना आधार पर 6 फीसदी की वृद्धि के कारण थालियों की कुल लागत में भारी गिरावट आई.

मांसाहारी थाली की कीमत में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी रही, क्योंकि ब्रॉयलर की कीमतों में सालाना आधार पर 1 फीसदी की मामूली गिरावट आई, जो इसकी लागत का लगभग 50 फीसदी है. वहीं, सब्जियों और दालों की कम कीमतों ने इस गिरावट को सपोर्ट दिया.

महंगे हो सकते हैं प्‍याज-टमाटर

क्रिसिल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर पुशन शर्मा ने कहा, 'आगे चलकर, मध्यम अवधि में प्याज की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी जा सकती है क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में अगस्त और सितंबर में अत्यधिक वर्षा के कारण खरीफ की रोपाई में देरी हुई है और उपज से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं.'

उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, अगर भारी वर्षा अक्टूबर में स्टोर किए गए प्याज या खड़ी खरीफ फसल को प्रभावित करती है तो कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है.'

शर्मा ने कहा कि फेस्टिव सीजन के दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में अधिक बारिश के कारण उपज पर अलग-अलग प्रभाव पड़ने से टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है.

