क्या पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतें फिर बढ़ेंगी? ईरान युद्ध के बढ़ने पर एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध शुरू होते ही कच्चा तेल फिर महंगा होने लगा है. सोमवार को ट्रेडिंग के दौरान कच्चे तेल की कीमत बढ़कर एक समय 3% से ज्यादा बढ़कर 79.80 डॉलर प्रति बैरल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं. पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 10 जुलाई को भारतीय बास्केट वाले कच्चे तेल की कीमत 73.23 डॉलर प्रति बैरल थी. ऐसे में कच्चे तेल की कीमत 78-79 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंचना भारत के लिए बुरी खबर है, क्योंकि वो अपनी ज़रुरत का करीब 88% कच्चा तेल अंतराष्ट्रीय बाजार से आयात करता है, जिसका करीब 40% से 45% स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है.

'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति तय करेंगी चाल'

जाने-माने तेल अर्थशास्त्री किरीट एस. पारिख मानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव और टकराव लंबा चलता है, तो इससे भारत का तेल और गैस आयात बिल काफी बढ़ सकता है. ईंधन की आपूर्ति में बाधा आ सकती है और दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक पर काम करने वाले भारतीय नाविकों के लिए जोखिम फिर बढ़ सकता है.

एनडीटीवी से बातचीत में किरीट पारेख ने कहा, "अगर मध्य पूर्व एशिया में युद्ध और गहरा जाता है, तो इससे तेल और गैस के आयात पर भारत का खर्च बढ़ जाएगा. ईरान ने कई खाड़ी देशों पर हमला किया है. इससे इन देशों में तेल और गैस का प्रोडक्शन बाधित होने का खतरा है".

एलपीजी के लिए भी समस्या

चुनौती एलपीजी आयात के मोर्चे पर भी बढ़ने की आशंका है. भारत अपनी ज़रुरत का 60% एलपीजी आयात करता है, जिसका करीब 90% स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के जरिये भारत पहुंचता है. कच्चा तेल और गैस की कीमत ऐसे समय पर बढ़ने लगी है. जब पेट्रोल-डीजल और एलपीजी पर सरकारी तेल कंपनियों की अंडर-रिकवरी पहले से ही काफी ज्यादा है.

सवाल, भारतीय नाविकों की सेफ्टी का भी

सवाल इस क्षेत्र में काम करने वाले हजारों भारतीय नाविकों की सुरक्षा का भी है. किरीट पारिख के अनुसार, "कच्चे तेल और गैस के स्टॉक को लेकर भारत आ रहे टैंकर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और उन्हें सेफ रास्ता दिलाने के लिए भारत को पहल तेज करनी होगी. 11 भारतीय नविको को लेकर जा रहे कार्गो जहाज पर हुआ हमला बेहद चिंताजनक है. इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय नाविक काम करते हैं. सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आगे इस तरह के हमले ना हो".

जाहिर है, मिडिल ईस्ट में युद्ध और तनाव फिर बढ़ने से भारत के सामने तेल और गैस के मोर्चे पर चुनौतियां फिर बड़ी हो रही हैं और सरकार को इसके असर से निपटने के लिए जल्द ही पहल तेज करनी होगी.