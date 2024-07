2024-25 बजट से पहले पीएम मोदी ने देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोक सभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी. इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देश के बड़े अर्थशास्त्रियों से मिले. बैठक में वित्त मंत्री समेत वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. बजट में अर्थव्यवस्था को एक नयी दिशा देने के लिए बड़े रोडमैप की उम्मीद है.

नीति आयोग में करीब तीन घंटे चली बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत नीति आयोग के उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्य मौजूद थे.

बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, "आज मैंने प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ interact किया और विकास को आगे बढ़ाने से संबंधित मुद्दों पर उनके insightful सुझाव सुने".

Earlier today, interacted with eminent economists and heard their insightful views on issues pertaining to furthering growth. pic.twitter.com/iWDyy1S6Li