Budget 2026: पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बजट में बढ़ाएगी सरकार! बजट में किसानों को क्या मिलेगा तोहफा

PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि भी बजट में बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है. आइए जानते हैं बजट में किसानों के लिए क्या

नई दिल्ली:

पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का ऐलान भी आम बजट में हो सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि को सालाना 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये तक कर सकती हैं. इससे छोटे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा. पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जा चुकी है. जल्द ही पीएम किसान की 22वीं किस्त भी जारी हो सकती है. अगले एक साल में उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सरकार उन्हें तोहफा दे सकती है. 

