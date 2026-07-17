अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कच्‍चे तेल की कीमतों में बढ़त देखी जा रही है. अमेरिका और ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में हमले तेज कर दिए हैं, जिसके चलते शुक्रवार को तेल की कीमतों में हल्‍की बढ़त देखी गई. सीजफायर टूटने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई, जबकि तेहरान ने हूती आंदोलन से लाल सागर वाले निर्यात मार्ग को बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है. इस बीच ब्रेंट क्रूड वायदा (Brent Crude) 1.05 डॉलर, यानी करीब 1.25% बढ़कर 85.28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वायदा (WTI Crude Futures) 1.03 डॉलर, यानी 1.3% चढ़कर 79.98 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इस हफ्ते दोनों बेंचमार्क करीब 12% चढ़ चुके हैं और पिछले कुछ दिनों की गिरावट खत्‍म हो गई है.

इस बीच भारत के लिए भी तेल खरीद पिछले 5 से 6 दिनों के भीतर 13 फीसदी तक महंगी हो गई है. कच्‍चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों के मन में यही सवाल है कि क्‍या पेट्रोल-डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं. फिलहाल भारतीय सरकारी या प्राइवेट तेल कंपनियों ने ऐसा कुछ नहीं कहा है. तेल कंपनियों ने 17 जुलाई के लिए पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं. अलग-अलग शहरों में मामूली अंतर देखा जा रहा है.

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल के दाम | 17 July Petrol Prices

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल के दामों में मामूली अंतर बना हुआ है. दिल्ली में कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है, जबकि मुंबई, पटना और हैदराबाद जैसे शहरों में यह और ऊपर है. उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर दिख रहा है.

दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102.12 रुपये प्रति लीटर

मुंबई में पेट्रोल के दाम 111.21 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता में पेट्रोल के दाम 113.51 रुपये प्रति लीटर

बेंगलुरु में पेट्रोल के दाम 110.93 रुपये प्रति लीटर

चेन्नई में पेट्रोल के दाम 107.77 रुपये प्रति लीटर

पटना में पेट्रोल के दाम 113.35 रुपये प्रति लीटर

चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम 101.51 रुपये प्रति लीटर

हैदराबाद में पेट्रोल के दाम 115.69 रुपये प्रति लीटर

भुवनेश्वर में पेट्रोल के दाम 108.97 रुपये प्रति लीटर

देश के प्रमुख शहरों में डीजल के दाम | 17 July Diesel Prices

देश के प्रमुख शहरों में डीजल के दाम भी अलग-अलग स्तर पर बने हुए हैं. दिल्ली में दर 95.20 रुपये प्रति लीटर है, जबकि हैदराबाद, भुवनेश्वर और पटना में यह ज्यादा है. परिवहन और रोजमर्रा की लागत पर इसका असर महसूस हो रहा है.

दिल्ली में डीजल के दाम 95.20 रुपये प्रति लीटर

मुंबई में डीजल के दाम 97.83 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता में डीजल के दाम 99.82 रुपये प्रति लीटर

बेंगलुरु में डीजल के दाम 98.80 रुपये प्रति लीटर

चेन्नई में डीजल के दाम 99.55 रुपये प्रति लीटर

पटना में डीजल के दाम 99.36 रुपये प्रति लीटर

चंडीगढ़ में डीजल के दाम 89.47 रुपये प्रति लीटर

हैदराबाद में डीजल के दाम 103.82 रुपये प्रति लीटर

भुवनेश्वर में डीजल के दाम 100.68 रुपये प्रति लीटर

तेल सप्‍लाई को लेकर बढ़ी चिंता

बुधवार को अमेरिका ने एक ही दिन में दो बड़े हवाई हमले किए. अधिकतर निशाने ईरान के दक्षिणी तट के पास थे. गुरुवार को भी हमले जारी रहे. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, अमेरिका ने मंगलवार दोपहर 2 बजे EDT यानी 1800 GMT, या तेहरान समयानुसार रात 9:30 बजे, ईरान पर 'लगातार छठी रात' नए हमलों की शुरुआत की. उसका कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को और कमजोर करना है. जवाब में तेहरान ने मिसाइलों और ड्रोन से पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इनमें जॉर्डन में हाल ही में विस्तारित किए गए एक एयरबेस पर हमला भी शामिल रहा.

तेल आपूर्ति को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि ईरान के नेतृत्व ने अपने हूती सहयोगियों से कहा है कि अगर अमेरिका ईरानी एनर्जी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर हमले करता है, तो वे लाल सागर वाले तेल मार्ग को बंद करने के लिए तैयार रहें. जानकारों के मुताबिक अगर WTI की कीमत मिड-70 डॉलर के स्तर पर बने प्रमुख समर्थन से ऊपर रहती है, तो यह मिड-80 डॉलर तक जा सकती है.

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