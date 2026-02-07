भारतीय इकोनॉमी के एक नए और ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत के साथ, NDTV प्रॉफिट कॉन्क्लेव 2026 - 'India: The Real Deal' का आगाज हो चुका है. ये कॉन्‍क्‍लेव ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता और यूरोपीय संघ (EU) के साथ एक ऐतिहासिक 'मदर ऑफ ऑल डील्स' (सबसे बड़ा समझौता) की ओर कदम बढ़ाए हैं. इस कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बेहद अहम सत्र है, जिसमें वह 'बजट 2026: भारत पर दांव' (Budget 2026: Betting on India) विषय पर एक उच्च-स्तरीय संवाद का नेतृत्व करेंगी. उनके संबोधन में भारत के राजकोषीय अनुशासन और विकास की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन पर चर्चा होने की भी उम्मीद है. वहीं, व्यापार और नीतियों, खासकर हालिया व्‍यापारिक समझौतों पर चर्चा के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मंच पर होंगे. वे भारत की व्यापार वार्ताओं और दुनिया के साथ रणनीतिक जुड़ाव के पीछे की असल कहानी पेश करेंगे.

यहां इस लाइव ब्‍लॉग में आपको इस बेहद महत्‍वपूर्ण कान्‍क्‍लेव की हर बड़ी अपडेट मिलेगी.

यहां देखें लाइव वीडियो: