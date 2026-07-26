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NDTV Profit Business Leadership Awards: अनीश शाह, दिलीप सांघवी, फाल्‍गुनी नायर...देखिए विनर्स की पूरी लिस्‍ट

इन पुरस्कारों ने उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जिन्होंने भारत के आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में योगदान देते हुए असाधारण नेतृत्व, नवाचार और प्रभाव का प्रदर्शन किया है.

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NDTV Profit Business Leadership Awards: अनीश शाह, दिलीप सांघवी, फाल्‍गुनी नायर...देखिए विनर्स की पूरी लिस्‍ट
फोटो साभार: एनडीटीवी प्रॉफिट 

एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2026 ने व्यापार उत्कृष्टता, नवाचार, धन सृजन, स्थिरता और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए भारत के कुछ सबसे प्रभावशाली कॉर्पोरेट नेताओं और कंपनियों को सम्मानित किया. इन पुरस्कारों में विनिर्माण, वित्तीय सेवाएं, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और नई अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता दी गई. 

महिंद्रा ग्रुप के ग्रुप सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. अनीश शाह को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर नामित किया गया, जबकि माजगन डॉक शिपबिल्डर्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन जगमोहन, आईएन (सेवानिवृत्त) को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर (पीएसयू) पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 

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 महिंद्रा ग्रुप के ग्रुप सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. अनीश शाह को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया. फोटो साभार: एनडीटीवी प्रॉफिट 

बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर (गैर-पीएसयू) के लिए नॉमिनेशन थे

- डॉ. अनीश शाह, ग्रुप सीईओ और एमडी, महिंद्रा ग्रुप
- के. एन. राधाकृष्णन, निदेशक और सीईओ, टीवीएस मोटर्स
- पी. वेंकटेशालु, एमडी और सीईओ, ट्रेंट
- इंदर टी. जयसिंघानी, चेयरमैन और एमडी, पॉलीकैब इंडिया
- विनीता गुप्ता, सीईओ, लुपिन
- राजीव बजाज, एमडी और सीईओ, बजाज ऑटो
- हिसाशी ताकेउची, एमडी और सीईओ, मारुति सुजुकी इंडिया
- एस. एन. सुब्रह्मण्यन, चेयरमैन और एमडी, एलएंडटी

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माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कैप्टन जगमोहन (सेवानिवृत्त) को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ व्यवसायी (PSU) पुरस्कार प्राप्त हुआ. फोटो साभार: एनडीटीवी प्रॉफिट 

बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर (पीएसयू) के लिए नॉमिनेशन थे

कैप्टन जगमोहन, सीएमडी, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, मनोज जैन, सीएमडी, बीईएल (BEL), के. सदाशिव मूर्ति, सीएमडी, बीएचईएल (BHEL), गुरदीप सिंह, सीएमडी, एनटीपीसी (NTPC), अरुण कुमार सिंह, सीएमडी, ओएनजीसी (ONGC) 

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दिल्लीवेरी के संस्थापक साहिल बरुआ. फोटो साभार: एनडीटीवी प्रॉफिट 

न्यू इकोनॉमी लीडर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेशन थे

इटरनल (ज़ोमैटो), पीबी फिनटेक (पॉलिसीबाजार), एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स (नायका), कारट्रेड टेक और दिल्लीवरी

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पराग शर्मा, प्रबंध निदेशक और सीईओ फोटो साभार: एनडीटीवी प्रॉफिट 

वेल्थ क्रिएटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेशन थे

बीएसई (BSE), ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, एमसीएक्स (MCX) इंडिया, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, गैलेंट इस्पात, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और न्यूलैंड लेबोरेटरीज

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एसबीआई के अध्यक्ष, सीएस सेट्टी  फोटो साभार: एनडीटीवी प्रॉफिट 

फाइनेंशियल पावरहाउस ऑफ द ईयर (पीएसयू) श्रेणी के लिए नॉमिनेशन थे

पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा  

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 बीएसई के सीईओ, एस राममूर्ति   फोटो साभार: एनडीटीवी प्रॉफिट 

फाइनेंशियल पावरहाउस ऑफ द ईयर (गैर-पीएसयू) श्रेणी के लिए नॉमिनेशन थे

श्रीराम फाइनेंस, बीएसई (BSE), आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक, एक्सिस बैंक, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी (HDFC) बैंक 

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डॉ विवेक राघवन, सह संस्थापक सर्वम एआई फोटो साभार: एनडीटीवी प्रॉफिट 

एआई (AI) चैंपियन ऑफ द ईयर श्रेणी के लिए नॉमिनेशन थे

सर्वम, नेयसा, फ्रैक्टल, Qure.ai, कार्या, इमर्जेंट 

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नादिर गोदरेज फोटो साभार: एनडीटीवी प्रॉफिट 

ग्रीन चैंपियन ऑफ द ईयर श्रेणी के लिए नॉमिनेशन थे

लुपिन, टेक महिंद्रा, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस और महिंद्रा ग्रुप 

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किरण और शिव नादर  फोटो साभार: एनडीटीवी प्रॉफिट 

ट्रेलब्लेजर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेशन थे

गीतांजलि किर्लोस्कर, सीएमडी, किर्लोस्कर सिस्टम्स, रोशनी नादर मल्होत्रा, चेयरपर्सन, एचसीएलटेक (HCLTech), फाल्गुनी नायर, सीईओ, नायका (Nykaa), मल्लिका श्रीनिवासन, सीएमडी, टैफे (TAFE), विभा पादलकर, एमडी और सीईओ, एचडीएफसी लाइफ और प्रभा नरसिम्हन, एमडी और सीईओ, कोलगेट-पामोलिव इंडिया

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नायका की सीईओ फाल्गुनी नायर फोटो साभार: एनडीटीवी प्रॉफिट 

फिलैंथ्रोपिस्ट (परोपकारी) ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेशन थे

शिव नादर, अजीम प्रेमजी, नंदन और रोहिणी नीलेकणि, नितिन और निखिल कामथ, और सुस्मिता बागची

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डॉ. रणधीर ठाकुर फोटो साभार: एनडीटीवी प्रॉफिट 

भारत के आत्मनिर्भरता चैंपियन के लिए नॉमिनेशन थे

ओएनजीसी (ONGC), टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), वोकहार्ड और डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज 

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सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज के संस्थापक और प्रबंध निदेशक दिलीप संघवी                  फोटो साभार: एनडीटीवी प्रॉफिट 

सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज के संस्थापक और प्रबंध निदेशक दिलीप संघवी को भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग और कॉर्पोरेट नेतृत्व में उनके लंबे समय से चले आ रहे योगदान को मान्यता देते हुए इंडिया बिजनेस आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

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