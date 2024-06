NDTV ने रीजनल उपस्थिति का किया विस्तार, ग्लोबल डिजिटल ट्रैफिक में 39% का उछाल: गौतम अदाणी

अदाणी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने आज ग्रुप की सालाना आम बैठक (AGM) में कहा कि ग्रुप की मीडिया कंपनी NDTV ने पिछले एक साल में रीजनल लेवल स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाई है. इसके साथ ही कंपनी के डिजिटल ट्रैफिक में भी इजाफा हुआ है.

गौतम अदाणी ने कहा, "हमारी मीडिया संस्था NDTV ने रीजनल लेवल पर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया और डिजिटल रूप से तरक्की की है, जिसके चलते ग्लोबल डिजिटल ट्रैफिक में 39% वृद्धि हुई है. हम जो कार्यक्रम प्रसारित करना चाहते हैं, उनकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, हमने नेक्सट जेनरेशन डिजिटल इंफ्रास्टक्चर में भी निवेश किया है, और मुंबई के बीकेसी और दिल्ली के एनसीआर में नई सुविधाएं स्थापित की हैं."

32वीं एजीएम को संबोधित करते हुए उन्होंने NDTV की डिजिटल ग्लोबल व्यूवरशिप में वृद्धि के बारे में भी बताया. अदाणी समूह के चेयरमैन ने ब्रॉडकास्टिंग कैपेबिलिटी और प्रोग्राम क्विलिटी को बेहतर करने के उद्देश्य से नेक्सट जेनरेशन डिजिटल इंफ्रास्टक्चर में एनडीटीवी के रणनीतिक निवेश की ओर इशारा किया, जिसमें मुंबई के बीकेसी और दिल्ली के एनसीआर में नई सुविधाएं शामिल हैं.

NDTV ने अपने रीजनल विस्तार रणनीति को किया मजबूत

पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान, एनडीटीवी एमपी-सीजी, एनडीटीवी राजस्थान और एनडीटीवी प्रॉफिट जैसे चैनलों के लॉन्च के साथ अपनी रीजनल उपस्थिति का विस्तार किया है. मई में एनडीटीवी मराठी के लॉन्च ने रीजनल विस्तार रणनीति को और मजबूत किया गया है.

2023-2024 की अंतिम तिमाही में 59% का रेवेन्यू ग्रोथ

इस साल अप्रैल में, एनडीटीवी ग्रुप ने 2023-2024 की अंतिम तिमाही के लिए अपने वित्तीय प्रदर्शन की घोषणा की थी. ग्रुप ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 59 प्रतिशत का रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज किया. कंपनी की डिजिटल ब्रांच, एनडीटीवी कन्वर्जेंस ने मार्च 2024 में अप्रैल 2023 की तुलना में अपने प्लेटफार्मों पर ग्लोबल डिजिटल ट्रैफिक में 39 प्रतिशत की वृद्धि देखी.

पिछले वित्त वर्ष में एनडीटीवी ग्रुप ने एनडीटीवी एमपी-सीजी, एनडीटीवी राजस्थान और एनडीटीवी प्रॉफिट के लॉन्च के साथ अपनी उपस्थिति का विस्तार किया. इसके अलावा, 1 मई को एनडीटीवी मराठी लॉन्च किया गया है.

NDTV 24x7 भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज़ चैनल

हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित रॉयटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक सर्वे में पाया गया कि NDTV 24x7 भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज़ चैनल है और ndtv.com देश की सबसे लोकप्रिय न्यूज़ वेबसाइट है. यह चौथी बार है जब NDTV ने इन रैंकिंग में टॉप रैंकिंग हासिल किया है.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)