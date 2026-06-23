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गुजरात के मुंद्रा एयरपोर्ट पर उतरी पहली कमर्शियल फ्लाइट, गोवा से आई Star Air की एयरक्राफ्ट का वाटर कैनन से हुआ भव्य स्वागत

Mundra Airport Commercial Flight: गुजरात के मुंद्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पर गोवा से आई Star Air की पहली कमर्शियल फ्लाइट की वाटर कैनन सलामी के साथ हुई लैंडिंग. जानिए दिल्ली, मुंबई समेत किन-किन शहरों के लिए शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस...

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गुजरात के मुंद्रा एयरपोर्ट पर उतरी पहली कमर्शियल फ्लाइट, गोवा से आई Star Air की एयरक्राफ्ट का वाटर कैनन से हुआ भव्य स्वागत
आज मुंद्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर Star Air की पहली कमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग हुई.

गुजरात के मुंद्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सोमवार को एक नया इतिहास रच दिया. एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल फ्लाइट की सफल लैंडिंग के साथ नियमित उड़ान की शुरुआत हुई. गोवा से उड़ान भरकर आई Star Air की फ्लाइट जैसे ही मुंद्रा एयरपोर्ट पहुंची, उसका वाटर कैनन सलामी के साथ भव्य स्वागत किया गया. एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस खास मौके को यादगार बना दिया.

नई बनी 1,900 मीटर लंबी रनवे पर Star Air के एयरक्राफ्ट की सेफ लैंडिंग हुई. इसके साथ ही मुंद्रा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों का ऑपरेशन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया. यह कदम गुजरात के तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रियल सेक्टर और देश के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा के लिए बड़ी उपलब्धि  है.

बता दें कि मुंद्रा अब Star Air के घरेलू नेटवर्क का 32वां डेस्टिनेशन बन गया है.एयरलाइन के अनुसार नई हवाई सेवा से मुंद्रा को मुंबई, दिल्ली एनसीआर, गोवा, सूरत, बेलगावी, बेंगलुरु, कोल्हापुर और नांदेड़ जैसे शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. इससे कारोबारियों, इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल पैसेंजर्स का सफर पहले के मुकाबले आसान और तेज होगा.

Star Air मुंबई और मुंद्रा के बीच सप्ताह में पांच दिन डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट करेगी. वहीं दिल्ली एनसीआर और मुंद्रा के बीच सप्ताह में तीन दिन डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस उपलब्ध होगी.

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