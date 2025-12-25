विज्ञापन
Multibagger Stocks: बीते 3 साल में इन 10 स्मॉलकैप शेयरों ने निवेशकों को किया मालामाल, दिया 1450% तक रिटर्न

Best Multibagger Shares in India: स्मॉलकैप में सही समय पर सही कंपनी चुनने से लॉन्ग टर्म में मोटी कमाई हो सकती है. हालांकि स्मॉलकैप शेयरों में जोखिम भी ज्यादा होता है और रिटर्न हर साल एक जैसा नहीं रहता. इसलिए निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना और सोच समझकर फैसला करना जरूरी है.

Top Multibagger Stocks 2025: बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स ने 2023 में करीब 48 प्रतिशत और 2024 में करीब 30 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया.
Multibagger Stocks: शेयर बाजार में ज्यादातर लोग उतार चढ़ाव से घबराते हैं, लेकिन कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं जो हर हाल में निवेशकों को मालामाल कर देते हैं. बीते तीन सालों में जब कभी बाजार कमजोर दिखा, तब भी कुछ स्मॉलकैप शेयरों (Smallcap Stocks) ने लगातार शानदार रिटर्न दिया. हैरानी की बात यह है कि इन शेयरों ने न सिर्फ हर साल 50 प्रतिशत से ज्यादा की कमाई करवाई, बल्कि तीन साल में निवेश को 5 गुना से लेकर 14 गुना तक बढ़ा दिया. यही वजह है कि आज ये शेयर मल्टीबैगर शेयर निवेशकों के खास बने हुए हैं.

सेंसेक्स आगे बढ़ा और स्मॉलकैप फिसले

साल 2025 में शेयर बाजार की चाल थोड़ी अलग देखने को मिली. जहां सेंसेक्स करीब 9.5 प्रतिशत की बढ़त के साथ आगे बढ़ता नजर आया, वहीं बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स करीब 6.5 प्रतिशत टूट गया. स्मॉलकैप में पैसा लगाने वालों को यह दौर थोड़ा मुश्किल लगा. लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखें तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है.

पिछले दो साल रहे स्मॉलकैप के नाम 

2023 और 2024 में स्मॉलकैप शेयरों ने बाजार में धूम मचा दी थी. बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स ने 2023 में करीब 48 प्रतिशत और 2024 में करीब 30 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया. इन दोनों सालों को मिलाकर स्मॉलकैप इंडेक्स ने करीब 90 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़त दिखाई. हालांकि स्मॉलकैप शेयरों में उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है, लेकिन सही शेयर चुनने वाले निवेशकों के लिए यहां कमाई के मौके भी बड़े होते हैं.

हर साल 50% से ज्यादा रिटर्न देने वाले 10 स्मॉलकैप शेयर

इन उतार चढ़ाव भरे हालातों के बीच कुछ ऐसे स्मॉलकैप शेयर सामने आए जिन्होंने हर साल लगातार 50 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया. कुल मिलाकर इन शेयरों ने तीन साल में 500 प्रतिशत से लेकर 1450 प्रतिशत तक की बढ़त दिखाई. यानी निवेशकों का पैसा पांच गुना से भी ज्यादा बढ़ गया. यह आंकड़े ACE Equity के डेटा पर आधारित हैं.

1. Authum Investment & Infrastructure ने किया कमाल

ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर तीन साल में करीब 1450 प्रतिशत उछल गया. शेयर का भाव 186 रुपये से बढ़कर करीब 2882 रुपये तक पहुंच गया. साल 2023 में इसमें 343 प्रतिशत, 2024 में 72 प्रतिशत और 2025 में 69 प्रतिशत का शानदार रिटर्न देखने को मिला.

2. Force Motors ने निवेशकों को बनाया करोड़पति

फोर्स मोटर्स के शेयर ने तीन साल में करीब 1292 प्रतिशत की छलांग लगाई. शेयर की कीमत 1325 रुपये से बढ़कर करीब 18446 रुपये तक पहुंच गई. 2023 में शेयर ने 161 प्रतिशत, 2024 में 80 प्रतिशत और 2025 में 184 प्रतिशत का दमदार रिटर्न दिया.

3 .Frontier Springs की जबरदस्त रैली

फ्रंटियर स्प्रिंग्स के शेयर ने तीन साल में करीब 788 प्रतिशत की बढ़त दिखाई. इसका भाव 436 रुपये से बढ़कर करीब 3871 रुपये हो गया. 2023 में 125 प्रतिशत, 2024 में 114 प्रतिशत और 2025 में 71 प्रतिशत का रिटर्न मिला.

4. Lumax Auto Technologies की मजबूत पकड़

ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज का शेयर तीन साल में करीब 646 प्रतिशत चढ़ा. शेयर 211 रुपये से बढ़कर करीब 1576 रुपये तक पहुंचा. इसमें 2023 में 61 प्रतिशत, 2024 में 67 प्रतिशत और 2025 में 144 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.

5. Cemindia Projects की शानदार कमाई

सेमइंडिया प्रोजेक्ट्स का शेयर तीन साल में करीब 635 प्रतिशत बढ़ा है। शेयर की कीमत 112 रुपये से बढ़कर करीब 826 रुपये हो गई। 2023 में 139 प्रतिशत, 2024 में 89 प्रतिशत और 2025 में 53 प्रतिशत का रिटर्न मिला.

6. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX)

एमसीएक्स (Multi Commodity Exchange of India) के शेयर ने पिछले तीन साल में करीब 601 प्रतिशत की जबरदस्त तेजी दिखाई है. इस दौरान शेयर का भाव 1544 रुपये से बढ़कर करीब 10825 रुपये तक पहुंच गया. साल 2023 में इस शेयर ने 106 प्रतिशत का रिटर्न दिया. इसके बाद 2024 में 95 प्रतिशत की मजबूती दिखी और 2025 में भी शेयर ने 74 प्रतिशत की अच्छी बढ़त दर्ज की.

7.Sika Interplant Systems करीब 585 चढ़ा

सीका इंटरप्लांट सिस्टम्स का शेयर तीन साल में करीब 585 प्रतिशत चढ़ा है. शेयर का भाव 131 रुपये से बढ़कर करीब 897 रुपये हो गया. 2023 में 109 प्रतिशत, 2024 में 78 प्रतिशत और 2025 में 77 प्रतिशत की बढ़त रही.

8. Jaykay Enterprises के शेयर 555% उछले

जयके एंटरप्राइजेज के शेयर ने तीन साल में करीब 555 प्रतिशत का रिटर्न दिया. शेयर 30 रुपये से बढ़कर करीब 200 रुपये तक पहुंच गया. साल 2023 में 103 प्रतिशत, 2024 में 78 प्रतिशत और 2025 में 64 प्रतिशत की तेजी देखी गई.

9. TD Power Systems भी बना रॉकेट

टीडी पावर सिस्टम्स का शेयर तीन साल में करीब 536 प्रतिशत बढ़ा. शेयर की कीमत 115 रुपये से बढ़कर करीब 731 रुपये हो गई. 2023 में 119 प्रतिशत, 2024 में 74 प्रतिशत और 2025 में 62 प्रतिशत का रिटर्न मिला.

10.CarTrade Tech के शेयर की लंबी छलांग

कारट्रेड टेक के शेयर ने तीन साल में करीब 526 प्रतिशत की बढ़त दिखाई. शेयर 446 रुपये से बढ़कर करीब 2792 रुपये तक पहुंच गया. 2023 में 52 प्रतिशत, 2024 में 108 प्रतिशत और 2025 में 88 प्रतिशत का रिटर्न रहा.

इन सभी शेयरों के रिटर्न के देखकर ऐसा लगता है कि स्मॉलकैप में सही समय पर सही कंपनी चुनने से लॉन्ग टर्म में मोटी कमाई हो सकती है. हालांकि स्मॉलकैप शेयरों में जोखिम भी ज्यादा होता है और रिटर्न हर साल एक जैसा नहीं रहता. इसलिए निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना और सोच समझकर फैसला करना जरूरी है.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है. निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें.)

