Penny Stocks: 100 रुपये से कम वाले इन 4 शेयरों ने दिया 2200% तक का 'मल्टीबैगर' रिटर्न, क्या आपके पास भी हैं?

Best Stocks Under 100 Rupees: अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि शेयर बाजार में ज्यादा दाम वाले स्टॉक्स ही अच्छा रिटर्न देते हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों में कई ऐसे शेयर सामने आए हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये से भी कम रही और उन्होंने निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा दिया. खास बात यह है कि ये शेयर सिर्फ सस्ते नहीं हैं बल्कि इनके बिजनेस और कमाई की स्थिति भी मजबूत रही है.

आज हम आपको ऐसे ही चार शेयरों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म में में छप्परफाड़ रिटर्न दिया है और अभी भी निवेशकों की नजर में बने हुए हैं.

वेबसोल एनर्जी (Websol Energy System Ltd Share Price)

वेबसोल एनर्जी सिस्टम भारत की जानी मानी सोलर कंपनी है जो सोलर सेल और सोलर पैनल बनाती है. कंपनी का प्लांट पश्चिम बंगाल में है और यह बड़े सोलर प्रोजेक्ट से लेकर छत पर लगने वाले सोलर सिस्टम तक काम करती है. जैसे-जैसे देश में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे-वैसे इस कंपनी का काम भी बढ़ता जा रहा है.

सोमवार, 22 दिसंबर को इसके शेयर करीब 88 रुपये के आसपास कारोबार कर रहे थे और कंपनी का मार्केट कैप करीब 3730 करोड़ रुपये है. पिछले पांच साल में इस शेयर ने करीब 2200 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है जो इसे इस लिस्ट का सबसे बड़ा मल्टीबैगर बनाता है.

सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy Ltd Share Price)

सुजलॉन एनर्जी का नाम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी जाना पहचाना है. यह कंपनी विंड पावर यानी पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है और भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसके प्रोजेक्ट लगे हुए हैं. कंपनी टर्बाइन बनाने से लेकर उनकी देखरेख तक का पूरा काम करती है.

आज सुजलॉन का शेयर करीब 53 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और कंपनी का मार्केट कैप 73000 करोड़ रुपये से ज्यादा है. पिछले पांच साल में इस शेयर ने करीब 989 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है जिससे कई निवेशकों की किस्मत बदली है.

एसबीसी एक्सपोर्ट्स (SBC Exports Ltd Share Price)

एसबीसी एक्सपोर्ट्स एक ऐसी कंपनी है जिसने समय के साथ अपने बिजनेस को बदला और बढ़ाया है. पहले यह टेक्सटाइल और कपड़ों के कारोबार में थी लेकिन अब यह आईटी सर्विस स्टाफ सप्लाई और ट्रैवल से जुड़े काम भी कर रही है. कंपनी देश और विदेश दोनों जगह काम करती है.

इस समय एसबीसी एक्सपोर्ट्स का शेयर करीब 28 रुपये के आसपास है और कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1348 करोड़ रुपये है.पिछले पांच साल में इस शेयर ने करीब 458 फीसदी का रिटर्न दिया है जो इसे एक मजबूत स्मॉल कैप शेयर बनाता है.

ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक(Blue Cloud Softech Solutions Ltd Share Price)

ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस एक आईटी कंपनी है जो क्लाउड टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सर्विस से जुड़ा काम करती है. कंपनी हेल्थकेयर डिफेंस फाइनेंस और कम्युनिकेशन जैसे सेक्टर में अपनी सेवाएं देती है. आने वाले समय में यह नई टेक्नोलॉजी पर भी फोकस बढ़ा रही है.

इस शेयर की कीमत करीब 24 रुपये के आसपास है और कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1080 करोड़ रुपये है. पिछले पांच साल में इस शेयर ने करीब 332 फीसदी का रिटर्न दिया है.

कम दाम वाले ये चार शेयर इस बात का उदाहरण हैं कि सही समय और सही कंपनी में लंबे समय तक निवेश करने से छोटी रकम भी बड़ा मुनाफा दे सकती है. हालांकि, 100 रुपये से कम के शेयर भले ही सस्ते दिखते हों लेकिन इनमें उतार चढ़ाव भी ज्यादा होता है.

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले कंपनी का बिजनेस, कर्ज और भविष्य की योजना समझना जरूरी है. शेयर बाजार में निवेश जोखिम के साथ आता है इसलिए पैसा लगाने से पहले एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें)