Ajit Pawar Plane Crash: इस कंपनी के प्लेन में सवार थे अजित पवार, जो बारामती में हुआ हादसे का शिकार

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के बारामती से आज सुबह एक बेहद दुखद खबर आई है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) का चार्टर्ड प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. इस दर्दनाक हादसे में अजित पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है. यह घटना रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास लैंडिंग के समय हुई.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, तकनीकी खराबी या मौसम को कारण माना जा रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है.

बारामती एयरपोर्ट पर जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ, वह Learjet 45XR मॉडल का था. इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK है. यह एक प्रीमियम बिजनेस जेट है जिसका इस्तेमाल अक्सर वीआईपी (VIP) मूवमेंट के लिए किया जाता है.

किस कंपनी का था एयरक्राफ्ट?

हादसे का शिकार हुआ चार्टेड प्लेन VSR Ventures Pvt Ltd नाम की दिल्ली स्थित एक चार्टर कंपनी का था.

प्लेन का मॉडल: Learjet 45XR

रजिस्ट्रेशन नंबर: VT-SSK

निर्माता: बॉम्बार्डियर (Bombardier)

ऑपरेटर: VSR एविएशन (VSR Ventures)

प्लेन की क्षमता: यह एक 9-सीटर प्रीमियम बिजनेस जेट है.

Learjet 45XR की खासियत

यह दुनिया के सबसे तेज और भरोसेमंद छोटे बिजनेस जेट्स में से एक माना जाता है. इसकी स्पीड,परफॉर्मेंस और ऊंचाई पर उड़ने की कैपिसिटी इसे खास बनाती है.

इसमें आमतौर पर 8 से 9 यात्री आराम से सफर कर सकते हैं. इसके केबिन को लग्जरी और बिजनेस मीटिंग्स के लिहाज से डिजाइन किया गया है.

इसमें दो दमदार इंजन लगे होते हैं, जो इसे लंबी दूरी की उड़ानों के लिए सुरक्षित और तेज बनाते हैं.

भारत में कई प्राइवेट चार्टर कंपनियां और कॉर्पोरेट घराने इस विमान का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह छोटे रनवे पर भी लैंड करने में सक्षम होता है.

अजित पवार जिला परिषद चुनावों के प्रचार के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे. सुबह करीब 8:45 बजे जब प्लेन बारामती एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक तकनीकी खराबी आई. प्लेन रनवे से फिसलकर पास के एक खेत में जा गिरा और उसमें भीषण आग लग गई. हादसे की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि प्लेन में सवार किसी भी व्यक्ति को बचने का मौका नहीं मिला. इस दर्दनाक घटना में अजित पवार समेत प्लेन में सवार सभी 5 लोगों डिप्टी सीएम, उनके 1 पीएसओ, 1 अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर्स की मौत गई है.

सूत्रों के मुताबिक, बारामती में हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद जांच एजेंसियां काफी सतर्क हैं.नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की टीम भी जल्द ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर सकती है.एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की टीम घटनास्थल का दौरा कर मलबे और साक्ष्यों को जुटाएगी. इसके साथ ही ब्लैक बॉक्स की तलाश के साथ-साथ पायलट और एटीसी (ATC) के बीच हुई बातचीत के आधार पर हर संभावित एंगल से घटना की तह तक जाने की कोशिश करेगी. जिससे यह पता लगा पाएगा कि क्या यह हादसा किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या लैंडिंग के वक्त इंजन में कोई गंभीर समस्या आई थी.