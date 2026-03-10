मिडिल ईस्‍ट में संघर्ष के कारण आयातित गैस आपूर्ति बाधित होने के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. आम लोगों को कोई तकलीफ ने हो इसके लिए केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस के आवंटन की प्राथमिकता सूची संशोधित कर दी है. नई व्यवस्था में एलपीजी उत्पादन को सीएनजी और पाइप से मिलने वाली रसोई गैस के साथ शीर्ष प्राथमिकता दी गई है. सरकार की तरफ से जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक, इन क्षेत्रों की जरूरतें पहले पूरी की जाएंगी और उसके बाद ही अन्य क्षेत्रों को गैस उपलब्ध कराई जाएगी. इस बीच गुजरात सरकार ने घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों को होने वाली गैस आपूर्ति में 50 प्रतिशत तक कटौती कर दी है.

ईरान पर अमेरिका एवं इजराइल के संयुक्त हमले और फिर ईरान के जवाबी कार्रवाई से पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है. इसके कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले समुद्री यातायात में कमी आई है और ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है. वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की लगभग एक-तिहाई आपूर्ति इसी रास्ते से होती है. ऐसे में दुनियाभर के देशों के सामने कच्‍चे तेल और गैस को लेकर संकट खड़ा हो गया है. बेंगलुरु के होटल और रेस्तरां भी इसकी मार झेल सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति अचानक पूरी तरह बंद हो गई है. बैंगलोर होटल एसोसिएशन ने सोमवार को यह जानकारी दी. महाराष्‍ट्र और दिल्‍ली होटल एसोसिएशन भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं. हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है.

