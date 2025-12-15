Happy New Year 2026: जियो का न्यू ईयर धमाका ऑफर, 3 नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च ,जानें कीमत और फीचर्स

Jio Happy New Year Plan: नए साल 2026 की शुरुआत से पहले रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए हैप्पी न्यू ईयर 2026 (Happy New Year 2026) नाम से 3 नए रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं. इन प्लान्स में यूजर्स को ज्यादा वैलिडिटी, डेटा एंटरटेनमेंट और एआई सर्विस मिलने वाला है. इस नए प्लान के जरिये जियो का फोकस उन यूजर्स पर है जो एक ही बार रिचार्ज कराने के बाद लंबे समय तक कनेक्टिविटी और एक्स्ट्रा फायदे चाहते हैं. इन प्लान्स की शुरुआती कीमत 103 रुपये से रखी गई है.

हीरो एनुअल रिचार्ज प्लान -3599 रुपये

जियो का हीरो एनुअल रिचार्ज प्लान (Hero Annual Recharge) 3599 रुपये में आता है और इसकी वैलिडिटी पूरे 365 दिन की है. इस प्लान में रोज 2.5 जीबी डेटा दिया जाता है. जहां 5जी नेटवर्क उपलब्ध है वहां अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी मिलता है. इसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 एसएमएस की सुविधा मिलती है.

इस प्लान में 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी प्रो एआई की सब्सक्रिप्शन भी शामिल है. जियो ने इस प्लान को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए पेश किया है जो साल भर के लिए एक बार रिचार्ज करना पसंद करते हैं.

सुपर सेलिब्रेशन मंथली प्लान -500 रुपये

सुपर सेलिब्रेशन मंथली प्लान (Super Celebration Monthly Plan) की कीमत 500 रुपये है और इसकी वैलिडिटी 28 दिन की है. इसमें रोज 2 जीबी डेटा मिलता है और 5जी एरिया में अनलिमिटेड 5जी डेटा का फायदा दिया जाता है. कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस भी इस प्लान का हिस्सा हैं. इस प्लान में हर महीने करीब 500 रुपये की ओटीटी सर्विसेज का बंडल दिया जा रहा है.

इसमें यूट्यूब प्रीमियम, जियो हॉटस्टार, अमेजन प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन ,सोनी लिव, जी फाइव ,लायंसगेट प्ले डिस्कवरी प्लस, सन एनएक्सटी, होइचोई ,फैनकोड, चौपाल ,प्लैनेट मराठी और कांचा लंका जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं. इस प्लान में भी 18 महीने की गूगल जेमिनी प्रो एआई सब्सक्रिप्शन (Google Gemini Pro subscription) मिलती है.

फ्लेक्सी पैक ऐड ऑन-103 रुपये

जियो का फ्लेक्सी पैक (Flexi Pack) ऐड ऑन 103 रुपये में उपलब्ध है और इसकी वैलिडिटी 28 दिन की है. इसमें यूजर्स को एक साथ 5 जीबी डेटा मिलता है. इसके साथ यूजर अपनी पसंद का एक एंटरटेनमेंट पैक चुन सकता है. इसमें हिंदी पैक इंटरनेशनल पैक या रीजनल पैक का ऑप्शन दिया गया है जिसमें चुनिंदा ओटीटी प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं.

जियो के हैप्पी न्यू ईयर 2026 प्रीपेड प्लान्स (Reliance Jio Happy New Year 2026 prepaid plan) पूरे भारत में उपलब्ध हैं. यूजर्स जियो की ऑफिशियल वेबसाइट माय जियो ऐप या नजदीकी ऑथराइज्ड रिटेल स्टोर से ये रिचार्ज प्लान्स ले सकते हैं.

गूगल के साथ जियो की नई साझेदारी

इन नए प्रीपेड प्लान्स की सबसे बड़ी खास बात गूगल के साथ जियो की पार्टनरशिप है. चुनिंदा प्लान्स में यूजर्स को गूगल जेमिनी प्रो एआई की सब्सक्रिप्शन दी जा रही है. जियो के मुताबिक, यह एआई सर्विस काम को आसान बनाने और एडवांस एआई टूल्स इस्तेमाल करने में मदद करती है.