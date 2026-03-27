अपडेटेड रिटर्न के समय कितनी लगेगी पेनल्टी? चार्टर्ड अकाउंटेंट से जानिए पूरा कैलकुलेशन

ITR-U Calculation: अक्सर टैक्स फाइल करते समय हमसे कुछ छोटी-बड़ी गलतियां हो जाती हैं. कभी कोई बैंक ब्याज की जानकारी छूट जाती है, तो कभी किसी दूसरे सोर्स से हुई इनकम को हम बताना भूल जाते हैं. पहले इन गलतियों को सुधारना एक बड़ी सिरदर्दी थी, लेकिन अब रिवाइज्ड आईटीआर (ITR-U) ने इसे आसान बना दिया है. हालांकि, ये मौका आपको फ्री में नहीं मिलता है. अपनी गलती को बताने में आप जितनी देरी करेंगे, सरकार को उतना ही एक्सट्रा टैक्स चुकाना होगा.

31 मार्च 2026 अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है. ऐसे में अपडेटेड रिटर्न के पूरे प्रोसेस को लेकर हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट राजा मंगला से बात की. उन्होंने आसान भाषा में समझाया कि ये अपडेटेड रिटर्न क्या है, इसमें कब और कितनी पेनल्टी लगती है. इसके अलावा किस साल की रिटर्न में कब तक टैक्सपेयर्स सुधार कर सकते हैं,

ITR-U उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन है जो ईमानदारी से अपना टैक्स रिकॉर्ड सुधारना चाहते हैं. लेकिन बात साफ है कि देरी का मतलब ज्यादा पेमेंट करना. अगर आप जल्द से जल्द फाइल करते हैं, तो एक्सट्रा टैक्स कम देना होगा. जैसे-जैसे साल बीतेंगे, पेनल्टी अमाउंट बड़ा होता जाएगा. इसलिए, अपने पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करें और अगर कोई गलती हुई है, तो उसे तुरंत सुधारें. राजा मंगला सीए

क्या है अपडेटेड रिटर्न (ITR-U)?

सीए राजा मंगला ने बताया कि अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) एक ऐसा फॉर्म है जो टैक्सपेयर्स को अपने पिछले टैक्स रिटर्न में हुई गलतियों या भूल को सुधारने का मौका देता है. अगर समय सीमा के अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया है, या फाइल किया है लेकिन उसमें इनकम कम दिखाई है, तो आप ITR-U की मदद ले सकते हैं.

ITR-U कब फाइल कर सकते हैं?

अगर रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न की समय सीमा मिस कर दी हो

अगर पिछली बार इनकम की सही जानकारी नहीं दी गई

अगर इनकम का गलत हेड चुन लिया गया हो

गलत रेट पर टैक्स चुकाया गया हो

कैरी फॉरवर्ड लॉस या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कम करना हो

सेक्शन 115JB/115JC के तहत टैक्स क्रेडिट को कम करना हो

कौन नहीं फाइल कर सकता ITR-U?