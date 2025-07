हफ्ते के पहले दिन बिगड़ा मार्केट का मूड, सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट, अदाणी ग्रुप के इन शेयरों में दिखा जोश

Stock Market Today: सोमवार यानी 14 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सुस्त रही.बीएसई सेंसेक्स आज सुबह 9:36 पर सेंसेक्स 375 अंक या 0.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,131 और निफ्टी 95 अंक या 0.38 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,054 पर था.

ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेत और भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील में देरी का असर घरेलू बाजार पर साफ नजर आया. इसके साथ ही कंपनियों के रिजल्ट सीजन की सुस्त शुरुआत और लगातार हो रही विदेशी निवेशकों (FIIs) की बिकवाली ने भी बाजार पर दबाव बढ़ाया है.

शुक्रवार को बाजार ने बड़ी गिरावट

बीते शुक्रवार को बाजार ने बड़ी गिरावट के साथ हफ्ते का अंत किया था.शुक्रवार को सेंसेक्स 689 अंक (0.83%) गिरकर 82,500.47 पर बंद हुआ था. निफ्टी भी 205 अंक (0.81%) की गिरावट के साथ 25,149.85 पर बंद हुआ. साप्ताहिक आधार पर बात करें तो सेंसेक्स में 932 अंक (1.11%) और निफ्टी में 311 अंक (1.22%) की गिरावट दर्ज की गई.

अदाणी ग्रुप के शेयरों ने संभाला बाजार का मूड

बाजार की गिरावट के बीच अदाणी ग्रुप के शेयरों में मजबूती देखने को मिली. खासतौर पर अदाणी पावर और अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 1% से ज्यादा की तेजी रही. गिरते बाजार में अदाणी ग्रुप जैसे कुछ स्टॉक्स की मजबूती ने उम्मीद जरूर जगाई है और निवेशकों को राहत दी है.

मिडकैप और स्मॉलकैप में मामूली खरीदारी

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में मामूली खरीदारी देखी जा रही है. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 17 अंक या 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,781 और निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 71 अंक या 0.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 58,714 पर था.शुरुआती कारोबार में सेक्टोरल आधार पर ऑटो, पीएसयू बैंक, मेटल, रियल्टी और एनर्जी हरे निशान में थे. आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एफएमसीजी, मीडिया और इन्फ्रा सेक्टर में लाल निशान में थे.

टॉप लूजर्स और गेनर्स

सेंसेक्स पैक में ट्रेंट, पावर ग्रिड, सन फार्मा, टाइटन, एनटीपीसी, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, एमएंडएम, एसबीआई और टाटा स्टील टॉप गेनर्स थे. बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, एलएंडटी, एचसीएल टेक, टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक और एचयूएल टॉप लूजर्स थे.

ग्लोबल मार्केट का भी असर

एशियाई बाजारों की बात करें तो वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स में कमजोरी की वजह से वहां भी ज्यादातर इंडेक्स लाल निशान में नजर आए. जापान का निक्केई इंडेक्स 0.35% टूटा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ 0.25% ऊपर रहा. हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.70% से ज्यादा उछल गया.

अमेरिका के शेयर बाजार में भी कमजोरी रही. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने की नीति से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ. शुक्रवार को S&P 500 में 0.33%, NASDAQ में 0.22% और Dow Jones में 0.63% की गिरावट रही.

