ग्‍लोबल मार्केट से कमजोर संकेतों के बावजूद सोमवार को फ्लैट ओपनिंग और दिनभर जारी उतार-चढ़ाव के बाद शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए. BSE सेंसेक्‍स और NSE निफ्टी50, दोनों में 1 फीसदी से ज्‍यादा की बढ़त रही. सेंसेक्‍स 1.04% या 760 अंकों की तेजी के साथ 74,079 के पार बंद हुआ. वहीं निफ्टी 50 भी 1.08% या 244 अंकों की बढ़त के साथ 22,957 के पार बंद हुआ. आज रुपये भी मजबूती के साथ क्‍लोज हुआ. ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे बढ़कर 93.06 पर बंद हुआ. दिन के कारोबार के दौरान, रुपये में 32 पैसे तक की मजबूती आई.

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