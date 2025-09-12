भारतीय मूल के बैजू भट्ट फोर्ब्स के सबसे युवा अमेरिकी अरबपतियों में शामिल, देखें टॉप 10 की लिस्ट

भारतीयों का डंका अमेरिका में भी बज रहा है.रॉबिनहुड नाम के मशहूर ट्रेडिंग ऐप के को-फाउंडर और भारतीय मूल के अमेरिकी एंटरप्रेन्योर भट्ट को Forbes 400 की 2025 लिस्ट में अमेरिका के टॉप 10 सबसे युवा अरबपतियों में शामिल किया गया है. 40 साल के बैजू भट्ट इस लिस्ट में जगह पाने वाले भारतीय मूल के इकलौते शख्स हैं.

इस लिस्ट में उनके साथ फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग जैसे नाम भी शामिल हैं. आइए जानते हैं कौन हैं बैजू भट्ट और Forbes की लिस्ट में क्यों छाए हुए हैं... ?

रॉबिनहुड से शुरू हुई अरबपति बनने की कहानी

बैजू भट्ट का जन्म अमेरिका के वर्जीनिया में हुआ था. उनके माता-पिता गुजरात से अमेरिका गए थे. बैजू भट्ट ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और मैथ्स की पढ़ाई की, और फिर 2013 में व्लाद टेनेव के साथ मिलकर Robinhood की शुरुआत की.

यह ऐप खास इसलिए बना क्योंकि इसने अमेरिका में शेयर बाजार में ट्रेडिंग को आम लोगों के लिए भी आसान और फ्री बना दिया. कमीशन-फ्री ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इतना हिट हुआ कि भट्ट और टेनेव दोनों अरबपति बन गए.

बैजू भट्ट की लगभग 6 से 7 अरब डॉलर की नेटवर्थ

बैजू भट्ट के पास अब भी रॉबिनहुड में करीब 6% हिस्सेदारी है, और उनकी नेटवर्थ लगभग 6 से 7 अरब डॉलर है. बैजू भट्ट की यह उपलब्धि भारतीय युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा बन सकती है.

फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे युवा अमेरिकी अरबपतियों की लिस्ट 2025

बैजू भट्ट के अलावा इस साल की Forbes 400 लिस्ट में ऐसे कई युवा नाम हैं जिन्होंने कम उम्र में जबरदस्त दौलत कमाई है. उम्र के हिसाब से ये हैं 2025 की लिस्ट के सबसे युवा अरबपति...

1. एडविन चेन (37 साल) - 18 अरब डॉलर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Surge AI के फाउंडर एडविन चेन ने सिर्फ 5 साल में 1 अरब डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू खड़ा किया और बिना किसी बाहरी फंडिंग के कंपनी को 24 अरब डॉलर वैल्यू पर पहुंचा दिया.

2. व्लाद टेनेव (38 साल) - 5.8 अरब डॉलर

स्टॉक ट्रेडिंग ऐप (Robinhood) रॉबिनहुड के CEO और बैजू भट्ट के को-फाउंडर, टेनेव ने Robinhood को अमेरिका की सबसे चर्चित फिनटेक कंपनियों में शुमार किया.

3. लुकास वाल्टन (38 साल) - 39.8 अरब डॉलर

Walmart के फाउंडर Sam Walton के पोते लुकास वाल्टन ने अपने पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति विरासत में पाई, लेकिन अब खुद इस सेक्टर में एक खास मुकाम तय किया.

4. एडुआर्डो विवास (39 साल) - 3.8 अरब डॉलर

स्कूल ड्रॉपआउट एडुआर्डो ने मोबाइल गेम्स और मार्केटिंग सॉफ्टवेयर Bright.com और AppLovin जैसे बड़े नामों में निवेश करके अपनी दौलत बनाई.

5. जोश कुशनर (40 साल) - 5.2 अरब डॉलर

Josh ने वेंचर कैपिटल (Thrive Capital) के जरिए Stripe और OpenAI जैसी कंपनियों में निवेश किया.

6. बैजू भट्ट (40 साल) - 6 अरब डॉलर

भारतीय मूल के भट्ट रॉबिनहुड को-फाउंडर हैं .बैजू भट्ट एक ऐसे भारतीय-अमेरिकी हैं जो साइंस की पढ़ाई करने के बाद अमेरिका में जाकर कामयाब हुए और अब सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स लिस्ट में शामिल हैं.

7. ब्रायन वेंचुरो (40 साल) - 4.2 अरब डॉलर

क्रिप्टो माइनिंग से शुरू हुई उनकी कंपनी अब AI क्लाउड में बड़ा नाम बन चुकी है.

8. डस्टिन मोस्कोविट्ज (41 साल) - 12 अरब डॉलर

Zuckerberg के साथ Facebook शुरू किया और फिर Asana नाम की कंपनी बनाई.

9. मार्क जुकरबर्ग (41 साल) - 253 अरब डॉलर

Meta (Facebook) के CEO जुकरबर्ग ने इस साल $72 अरब जोड़े हैं, जो पूरी टॉप 10 लिस्ट में सबसे ज्यादा है.

10. नाथन ब्लेचार्जिक (42 साल) - 8.7 अरब डॉलर

Airbnb के को-फाउंडर नाथन ने किराए के एक गद्दे से बिजनेस शुरू किया, आज अरबों में खेल रहे हैं.

फोर्ब्स की ये लिस्ट दिखाती है कि टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की दुनिया में भारतीय मूल के लोगों की पकड़ कितनी मजबूत हो रही है. जैसे-जैसे स्टार्टअप्स और फिनटेक का दायरा बढ़ रहा है, आने वाले सालों में ऐसी लिस्ट में और भी भारतीय नाम जुड़ सकते हैं.