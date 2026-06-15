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देश में लोगों ने जमकर खरीदीं कारें, बाइक-स्‍कूटी की सेल्‍स भी 19 लाख के पार, SIAM ने बताई 3 वजह

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने मई 2026 में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया. कार, बाइक, स्कूटर और तिपहिया वाहनों की बिक्री किसी भी मई महीने के मुकाबले सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई. सियाम के मुताबिक मजबूत मांग, जीएसटी दरों में कमी और आसान फाइनेंसिंग विकल्पों ने बिक्री को बढ़ावा दिया.

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देश में लोगों ने जमकर खरीदीं कारें, बाइक-स्‍कूटी की सेल्‍स भी 19 लाख के पार, SIAM ने बताई 3 वजह
लोगों ने खूब खरीदीं कारें, ऑटो सेल्‍स ने बनाया रिकॉर्ड
(NDTV File Photo)

देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बीते महीने मजबूत प्रदर्शन किया और बिक्री किसी भी वर्ष के मई में महीने में अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर रही है. इसकी वजह यात्री वाहनों, दोपहिया वाहनों और तिपहिया वाहनों की मजबूत मांग है. ये जानकारी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) की ओर से सोमवार को दी गई. सियाम के डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन ने कहा कि मई के महीने में तीनों मुख्य वाहन कैटेगरी में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की गई. उन्होंने इस बढ़ोतरी का श्रेय आंशिक रूप से मई 2025 के कम बेस और GST दरों में कमी के साथ-साथ आसान फाइनेंसिंग विकल्पों से बढ़ी मांग को दिया. उन्होंने बताया कि ये फैक्‍टर्स सभी कैटेगरी में वाहनों की ज्यादा बिक्री को बढ़ावा दे रहे हैं.

कारों की बिक्री 27 फीसदी बढ़ी 

मई 2026 में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 27.3 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 4,38,854 यूनिट हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 3,44,656 यूनिट था. दोपहिया सेगमेंट में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई, जहां बिक्री 14.8 प्रतिशत बढ़कर 19,02,209 यूनिट हो गई, वहीं तिपहिया वाहनों की बिक्री 31.1 प्रतिशत बढ़कर 70,720 यूनिट तक पहुंच गई.

रिटेल में खूब बिके वाहन 

थोक बिक्री के ये मजबूत आंकड़े रिटेल बिक्री के शानदार प्रदर्शन के कारण आए हैं. इससे पहले, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने बताया था कि मई में पैसेंजर वाहनों की रिटेल बिक्री पहली बार 4 लाख के आंकड़े को पार कर गई, जो सालाना आधार पर 23.25 प्रतिशत बढ़कर 4,02,591 यूनिट हो गई.

फाडा ने इस ग्रोथ की वजह ग्रामीण इलाकों में मजबूत मांग, एंट्री-लेवल कार सेगमेंट में सुधार और स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स (एसयूवी) की लगातार मांग को बताया. दोपहिया सेगमेंट ने मई में अब तक की सबसे अच्छी बिक्री दर्ज की, जिसमें स्कूटर की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई. स्कूटर की बिक्री सालाना आधार पर 27.4 प्रतिशत बढ़कर 7,39,667 यूनिट हो गई.

इस महीने मोटरसाइकिल की बिक्री 7.2 प्रतिशत बढ़कर 11,13,973 यूनिट हो गई, जबकि मोपेड की बिक्री 30.3 प्रतिशत बढ़कर 48,569 यूनिट हो गई. तिपहिया सेगमेंट ने भी अपनी ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखी. बिक्री एक साल पहले के 53,942 यूनिट से बढ़कर 70,720 यूनिट हो गई.

पैसेंजर कैरियर सबसे बड़ी कैटेगरी बनी रही, जिसकी बिक्री 30 प्रतिशत बढ़कर 57,649 यूनिट हो गई, जबकि गुड्स कैरियर ने 35.3 प्रतिशत की मजबूत ग्रोथ दर्ज की और बिक्री 11,802 यूनिट तक पहुंच गई.

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