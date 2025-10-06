इस टीचर ने संपत्ति के मामले में शाहरुख खान को भी छोड़ा पीछे, प्रॉपटी जानकर रह जाएंगे हैरान

Alakh Pandey Property: एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्सवाला के संस्थापक अलख पांडे ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया है, उनकी संपत्ति 223 प्रतिशत बढ़कर 14,510 करोड़ रुपये हो गई है. शाहरुख खान की कुल संपत्ति इस साल बढ़कर 12,490 करोड़ रुपये हो गई. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शामिल होने के बाद अलख पांडे सुर्खियों में आ गए हैं.

फिजिक्सवाला ने तेज़ी से विस्तार के साथ-साथ पैसे में मामले में काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में अपने लॉस को पिछले साल के 1,131 करोड़ रुपये से घटाकर 243 करोड़ रुपये कर दिया, जबकि राजस्व 1,940 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,886 करोड़ रुपये हो गया.

शाहरुख खान की संपत्ति में इतना हुआ इजाफा

शाहरुख खान पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए, और 2024 की तुलना में उनकी संपत्ति में 71% बढ़ी है. उनकी फिनांसियल ग्रोथ में उनकी पत्नी गौरी खान के सह-स्वामित्व वाली रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट का योगदान रहा, जिसने वित्त वर्ष 23 में 85 करोड़ रुपये प्रॉफिट. इसके अलावा, उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान ने घरेलू स्तर पर 640.25 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 1,160 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे उनकी कुल संपत्ति में और बढ़ोतरी हुई.

IPO लाने का प्लान

फ़िज़िक्सवाला ने 3,820 करोड़ रुपये के आईपीओ (IPO) के लिए सेबी को अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा किए हैं. इस निर्गम में 3,100 करोड़ रुपये का नया निर्गम और 720 करोड़ रुपये का बिक्री-प्रस्ताव (ओएफएस) शामिल है. प्रमोटर अलख पांडे और प्रतीक माहेश्वरी ओएफएस के ज़रिए 360 करोड़ रुपये के शेयर बेचने का प्लान कर रहे हैं.

कैसे हुई थी अलख पांडे की करियर की शुरुआत

अलख पांडे ने 2016 में हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद YouTube पर पढ़ाना शुरू किया. आज, वे भारत के सबसे तेजी से बढ़ते उद्यमियों में से एक हैं. ऑनलाइन टीचर से लेकर एक अरब डॉलर की एडटेक कंपनी के संस्थापक तक का उनका सफ़र कई लोगों को मोटिवेट करता है.

