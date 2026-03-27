नौकरी छोड़ने के बाद PF में 'एग्जिट डेट' अपडेट करना ना भूलें, वरना फंस सकता है आपका पैसा, जानें पूरा प्रोसेस

EPFO Exit Date Update: करियर ग्रोथ के लिए नौकरी बदलना नॉर्मल है. लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब लोग नई कंपनी जल्दी ज्वाइन करने के चक्कर में अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ (PF) अकाउंट के बड़े प्रोसेस को भूल जाते हैं. हम बात कर रहे हैं एग्जिट डेट को अपडेट करने के बारे में. अगर आप अपनी पुरानी नौकरी छोड़ने के बाद EPFO पोर्टल पर अपनी एग्जिट डेट नहीं सब्मिट करते हैं, तो आपका पीएफ का पैसा निकालना या उसे नई कंपनी में ट्रांसफर करना बंद हो सकता है. तो चलिए इस खबर में जानते हैं कि ये प्रोसेस क्यों जरूरी है और आप इसे घर बैठे कैसे कर सकते हैं.

एग्जिट डेट अपडेट करना क्यों जरूरी?

सबसे पहले ये जानिए कि इस डेट को अपडेट करना ही क्यों है. दरअसल ईपीएफओ के अनुसार, जब तक आपके पीएफ अकाउंट में नौकरी छोड़ने की डेट अपडेट नहीं होती, तब तक उस अकाउंट को एक्टिव माना जाता है. इसकी वजह से आपको कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. मसलन अगर आप अपना पूरा पीएफ पैसा निकालना चाहते हैं, तो पोर्टल बिना एग्जिट डेट के आपके क्लेम को प्रोसेस नहीं करेगा.