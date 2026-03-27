Stock Market Crash: शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम, सेंसेक्स 800 अंक लुढ़का

ग्लोबल मार्केट से आ रहे बेहद खराब संकेतों और मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव ने भारतीय बाजार का मूड पूरी तरह बिगाड़ दिया है.आज शुक्रवार, 27 मार्च को भारतीय शेयर बाजार के खुलते ही धड़ाम से गिरा.बाजार खुलते ही बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 1% से ज्यादा टूट गए. सुबह 9:16 बजे सेंसेक्स 835 अंक (1.13%) की भारी गिरावट के साथ 74,425.95 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी भी 217 अंक (0.93%) फिसलकर 23,089.05 पर आ गया.बाजार में आई इस अचानक गिरावट से निवेशकों के करोड़ों रुपये कुछ ही मिनटों में स्वाहा हो गए.