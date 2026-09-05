DA Hikes Announcement: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर 50 हजार से ज्‍यादा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. भारत सरकार के इस्‍पात मंत्रालय के अधीन आने वाली पब्लिक सेक्‍टर की महारत्‍न कंपनी SAIL ने अधिकारी और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में करीब 3% की बढ़ोतरी का फैसला लिया है. SAIL यानी स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. सेल-कर्मियों का मौजूदा महंगाई भत्ता अभी 55.7 फीसदी से बढ़कर 58.6 फीसदी हो जाएगा.

54 हजार कर्मियों को DA Hike का फायदा

देश की बड़ी PSUs यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (Public Sector Undertaking) में शामिल सेल ने महंगाई भत्ते में 2.9% बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. इस फैसले से बोकारो स्‍टील प्‍लांट समेत कंपनी की अन्‍य यूनिट्स में कार्यरत 54 हजार कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा. बता दें कि सेल (SAIL) देश की टॉप और सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनियों में से एक है, इसलिए इसे सर्वोच्च महारत्न का दर्जा दिया गया है. SAIL में सरकार की सीधे 65% शेयरहोल्डिंग यानी हिस्‍सेदारी है.

1 अक्‍टूबर से लागू होगा DA Hike

सेल-कर्मियों के महंगाई भत्ता में 2.9 फीसदी की बढ़ोतरी होनी है. यानी उनका महंगाई भत्ता 55.7% से बढ़कर 58.6% हो जाएगा. डीए में ये बढ़ोतरी एक अक्‍टूबर 2026 से प्रभावी होगी. इससे बोकारो स्‍टील प्‍लांट और अन्‍य यूनिट्स के अधिकारी और कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा.