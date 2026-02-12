Gold-Silver Price Today Live Updates: भारतीय सर्राफा बाजार और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है. कल की भारी तेजी के बाद सोना 1,58,900 रुपये प्रति दस ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, जो अब ₹1.60 लाख के पार जाने को बेताब है. वहीं चांदी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक ही दिन में 11,379 रुपये की छलांग लगाई है और अब इसका भाव 2,63,927 रुपये प्रति किलो पर टिका है.
बीते 29 जनवरी को लाइफ-टाइम हाई छूने के बाद कीमतों में बड़ा क्रैश (Gold-Silver Price Crash) आया था, जिससे निवेशक थोड़े सहम गए थे. लेकिन अब बाजार एक बार फिर 'बुलिश' (तेजी) मोड में लौट आया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में डॉलर की कमजोरी और शादी-ब्याह के सीजन की मांग ने इन कीमती धातुओं को फिर से पंख लगा दिए हैं. हालांकि, अपने ऑल-टाइम हाई से तुलना करें तो चांदी अभी भी करीब 1.56 लाख रुपये तक सस्ती मिल रही है.
आज दिन भर बाजार की चाल कैसी रहेगी? क्या सोना नया रिकॉर्ड बनाएगा या फिर आएगी मुनाफावसूली? देश के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का क्या रेट है? इस Live Blog में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब और पल-पल की अपडेट्स देने जा रहे हैं...
Gold, Silver Rates Today, 12 February 2026 LIVE UPDATES (आज का सोने-चांदी का भाव) :
Gold Silver Prices LIVE: चांदी में अब भी है बड़ा मौका! रिकॉर्ड हाई से ₹1.56 लाख से ज्यादा गिर चुके हैं दाम
बीते दिन चांदी की कीमतों में आई तेजी के बावजूद, यह अपने रिकॉर्ड हाई से अब भी बहुत सस्ती मिल रही है. इसी साल 29 जनवरी को चांदी ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था, जब इसकी कीमत पहली बार 4 लाख के पार जाते हुए ₹4,20,048 प्रति किलो तक पहुंच गई थी. लेकिन उस शिखर को छूने के बाद से ही चांदी की कीमतों में गिरावट ( Silver Price Crash) का दौर शुरू हुआ, जो अब तक जारी है. फिलहाल चांदी ₹2,63,927 के भाव पर है, यानी अगर हम रिकॉर्ड हाई रेट से तुलना करें, तो चांदी अब भी करीब ₹1,56,121 प्रति किलो सस्ती मिल रही है. निवेशकों के लिए यह एक बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि इतनी भारी गिरावट के बाद बाजार फिर से संभलने की कोशिश कर रहा है.