Gold Silver Price Today: अरे..अरे कुछ ही घंटे में 12 हजार महंगी हुई चांदी, पैसा लगाने से पहले अपने शहर के भाव जान लें

Gold Silver Price Today: भारतीय सर्राफा बाजार में आज का दिन निवेशकों के लिए किसी रोलरकोस्टर से कम नहीं रहा. बुधवार, 11 फरवरी को दोपहर बाद जैसे ही घड़ी में 4 बजे, चांदी की कीमतों में ऐसी सुनामी आई कि देखते ही देखते भाव 11 हजार से 12 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक उछल गए. एमसीएक्स पर चांदी ने अपनी पुरानी सुस्ती को पीछे छोड़ते हुए जोरदार वापसी की. वहीं, दूसरी तरफ खरबूजे को देखकर रंग बदलने वाली कहावत सही साबित हुई. यानी सोने ने भी मजबूती के साथ 1,58,000 के बड़े स्तर को पार कर लिया.

चांदी में एक झटके में 12 हजार महंगी

आज सुबह जब बाजार खुला था, तब कीमतें स्टेबल थीं, लेकिन शाम होते-होते बाजी पलट गई. MCX पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी 2,63,500 प्रति किलो के स्तर को छू गई. रिपोर्ट्स के अनुसार, इंट्राडे ट्रेडिंग में इसमें 12 हजार से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है. मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में डॉलर की कमजोरी और इंडस्ट्रियल डिमांड में अचानक आई तेजी ने चांदी को रॉकेट बना दिया.

शहरों में आज का भाव (24 कैरेट)