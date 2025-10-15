विज्ञापन
आसमान पर सोना: 1 किलो गोल्ड में खरीद सकते हो नोएडा में आलीशान फ्लैट, पोर्श, BMW जैसी लग्जरी कार

Gold Rate Today in Delhi: सोने का भाव रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है. दिवाली और उसके बाद शादी ब्याह का सीजन देखते हुए इसके डेढ़ लाख रुपये प्रति तोला तक पहुंचने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

Gold Rate Today
  • दिवाली जैसे त्योहारों के कारण दिल्ली में सोने की कीमत प्रति दस ग्राम 1 लाख 30 हजार रुपये से ऊपर पहुंची
  • एक किलो सोने का दाम अब एक करोड़ तीस लाख रुपये के पार हो गया है, जो लग्जरी कार या फ्लैट की कीमत से कम नहीं
  • चांदी का भाव भी बढ़कर 1 लाख 85 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर को छू गया है
नई दिल्ली:

Gold Rate News Hindi: सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर हैं और रोजाना नया माइलस्टोन बन रहा है. दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों के कारण सोने का भाव बुधवार को भी नए स्तर को छू गया. दिल्ली में सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 2850 रुपये बढ़कर बुधवार को 1 लाख 30 हजार के पार कर गया. इस हिसाब से एक किलो सोने का दाम 1 करोड़ 30 लाख रुपये तक पहुंच गया है. इस रकम में नोएडा गाजियाबाद जैसे शहर में एक आलीशान फ्लैट या पोर्श बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी कार भी खरीदी जा सकती है. लेकिन 1990 के दशक में एक किलो सोने में बमुश्किल मारुति 800 खरीदी जा सकती थी.

वहीं सर्राफा बाजार में चांदी का भाव भी 6 हजार रुपये उछलकर 1 लाख 85 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के पार कर गया. ऑल इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने का दाम 2850 रुपये बढ़कर 1 लाख 30 हजार 8 सौ रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. जबकि पिछली सेशन में यह 1 लाख 27 हजार 950 रुपये पर बंद हुआ था. चांदी भी लगातार पांचवें दिन रिकॉर्ड कीमत के साथ पिछले साल के मुकाबले दोगुना दाम पर पहुंच गई है. पिछले मार्केट सेशन में चांदी का दाम 1 लाख 79 हजार रुपये प्रति किलो था.

प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सोने किस रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है. 1990 के दशक में सोने की कीमत 3200 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास थी, जो अब 35 सालों में 42 गुना बढ़कर 1 लाख 30 हजार तक पहुंच गया है.

सोने-चांदी के भाव में इजाफा क्यों
दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों में मजबूत मांग
शादी ब्याह का भी मौसम आने वाला है
रिटेल दुकानों पर भी आभूषणों की मांग
डॉलर के मुकाबले रुपये में आ रही कमजोरी
अमेरिका में ब्याज दर में और कटौती के संकेत

डॉलर के मुकाबले रुपये में आई कमजोरी भी दिख रही है. रुपया 12 पैसे गिरकर 88.80 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. ग्लोबल मार्केट में हाजिर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आ गया है. दिन में पहले 4179.7 डॉलर प्रति औंस के सबसे उच्च स्तर को छूने के बाद मामूली बढ़त के साथ 4140.3 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. हाजिर चांदी भी 53.5 डॉलर प्रति औंस के सबसे उच्च स्तर को छूने के बाद नीचे आया और करीब दो फीसदी की गिरावट के साथ 51.36 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ.

Gold Rate Today, Gold Rate Today Delhi, Gold Price Today Delhi, Gold Jewellery
