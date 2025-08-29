GDP ग्रोथ : बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रफ्तार सबसे तेज, पहली तिमाही में टूटा पांच क्वार्टर का रिकॉर्ड

एक तरफ जहां अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ एक्सपोर्ट पर लगा दिया है, वहीं दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ नई कहानी लिख रही है. दरअसल देश आज विश्व को पीछे छोड़ चुका है. वैश्विक स्तर पर भारत की जीडीपी ग्रोथ सबसे आगे है. भारत में जीडीपी ग्रोथ के अनुमानित आंकड़े आज जारी कर दिए हैं. इन आंकड़ों से साफ पता चल रहा है कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है.

जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों ने किया कमाल

पहले बात जारी आंकड़ों की कर लेते हैं. नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) ने बताया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% रहने का अनुमान है, जहां पिछली तिमाही में ग्रोथ 7.4% की रही थी.

बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे आगे

जहां एक तरफ यूएस ने भारत पर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लग दिया है, पर जीडीपी ग्रोथ में देश से पीछे है. यूनाइटेड स्टेट सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2025 की दूसरी तिमाही में यूएस की जीडीपी ग्रोथ 3.3% रही थी. यानी भारत ग्रोथ के मामले में यूएस से आगे जाता जा रहा है.

यूएस के बाद बात करते हैं चीन की. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी मुल्क चीन की जीडीपी ग्रोथ साल 2025 की पहली तिमाही में 5.4% रही है. हालांकि देश के आंकड़े अनुमान से बेहतर आए हैं, पर भारत की ग्रोथ के सामने कहीं नहीं टिकते.

पिछले 5 क्वार्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई

इतना ही नहीं इस बार जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों ने पिछले 5 क्वार्टर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. साल 2024 के दूसरे क्वार्टर में 5.6% की ग्रोथ, तीसरे क्वार्टर में 6.4%, चौथे क्वार्टर में 7.4% और अब साल 2025 के पहले क्वार्टर में 7.8% की ग्रोथ हुई है. यानी पिछले 5 क्वार्टर से अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है.

इन सेक्टर ने किया कमाल

आंकड़ों में भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ सर्विस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने अपनी ताकत दिखाई है. ये तीनों ही सेक्टर किसी भी देश की ग्रोथ के लिए अहम माने जाते हैं.

शेयर मार्केट में लौटा भरोसा

ट्रंप के टैरिफ बम के बाद भी भारतीय शेयर बाजार में भरोसा लौटा है. बाजार अच्छी शुरुआत के साथ खुला, हालांकि आखिरी समय में बिकवाली निवेशकों ने की. लेकिन जिस तरह से रिकवरी मोड बाजार में आज देखी गई, उससे पता चलता है देश के फंडामेंटल मजबूत हैं.

भारत की अर्थव्यवस्था की स्पीड इस समय विश्व में सभी देशों से तेज है. अमेरिकी टैरिफ बम के बावजूद देश बुलेट ट्रेन पर सवार है. टैरिफ की वजह से देश के एक्सपोर्टर्स को नुकसान की संभावना को देखते हुए सरकार कई इंटेंसिव प्लान पर काम कर रही है. इससे पहले आरबीआई ने बताया कि महंगाई दर देश में कंट्रोल चल रही है, जिस वजह से रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कमी की थी.