फिच ने अदाणी ग्रुप में जताया भरोसा, APSEZ समेत इन तीन कंपनियों का आउटलुक 'स्टेबल' किया

ग्लोबल एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अदाणी ग्रुप की तीन कंपनियों- अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनोमिक जोन लिमिटेड (APSEZ), अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) और सहायक कंपनी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (AEML) का क्रेडिट आउटलुक नेगेटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया है. साथ ही इनकी रेटिंग को 'BBB-' पर कायम रखा है. यह अदाणी ग्रुप की वित्तीय स्थिरता और निवेशकों के भरोसे में सुधार का महत्वपूर्ण संकेत है.

फिच ने क्या कहा?

फिच ने कहा है कि आउटलुक में यह अपग्रेड अदाणी ग्रुप में कम जोखिम, बेहतर गवर्नेंस ओवरसाइट और डायवर्सिफाइड फंडिंग तक लगातार पहुंच को दर्शाता है. फिच के मुताबिक, APSEZ और AESL दोनों कंपनियों ने पिछले एक साल में मजबूत वित्तीय एवं ऑपरेशनल स्थिरता का प्रदर्शन किया है. इससे पहले नवंबर 2024 में अमेरिका के न्याय विभाग के आरोपों के बाद कंपनियों का आउटलुक डाउनग्रेड किया गया था.

APSEZ: रेटिंग से कहीं अधिक मजबूत

फिच ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह ऑपरेटर कंपनी APSEZ की वित्तीय प्रोफाइल को उसकी रेटिंग से कहीं अधिक मजबूत है. हालांकि इसे भारत की सॉवरेन कंट्री रेटिंग की सीमा 'BBB-' से ऊपर नहीं किया जा सकता.

APSEZ भारत के समुद्री कार्गो बिजनेस का करीब 25 फीसदी अकेले संभालता है. उसके पास जून 2025 तक लगभग 170 अरब रुपये का कैश बैलेंस था, जो हालिया सौदों और खर्चों की पूर्ति के लिए काफी हैं. कंपनी का EBITDA मार्जिन करीब 55 प्रतिशत और वॉल्यूम ग्रोथ 10-15% रहने की उम्मीद है.

AESL पर भी भरोसा जताया

इसी तरह अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) के रेगुलेटेड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में स्थिर प्रदर्शन का हवाला देते हुए फिच ने 'BBB-' रेटिंग की पुष्टि की है. कंपनी ने 2024 के आखिर से अब तक 1.8 अरब डॉलर की नई फंडिंग जुटाई है. उसका कैश फ्लो भी स्टेबल है.

स्मार्ट मीटरिंग और ट्रांसमिशन प्रोजेक्टों में बढ़ते निवेश की वजह से वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का नेट लीवरेज 5.9 गुना तक पहुंचने की संभावना है. सितंबर 2025 तक AESL का कंसोलिडेटेड कैश बैलेंस 82 अरब रुपये और देनदारियां 41 अरब रुपये थीं.

AEML की रेटिंग भी कायम

मुंबई में बिजली वितरण संभालने वाली सब्सिडियरी कंपनी AEML ने भी वित्तीय रूप से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. इसे देखते हुए फिच ने इसकी रेटिंग को 'BBB-' पर कायम रखा है. फिच ने माना कि अदाणी ग्रुप में गवर्नेंस संबंधी जोखिम अब काफी कम हो चुके हैं.