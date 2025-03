फिच ने अदाणी एनर्जी को रेटिंग निगरानी से हटाया

फिच रेटिंग्स ने ऊर्जा अवसंरचना कंपनी अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) को अपनी 'रेटिंग निगरानी नकारात्मक' सूची से हटा दिया है. अमेरिका में अदाणी से संबंधित मुकदमा शुरू होने के बाद यह पहली बार है, जब किसी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने कंपनी की रेटिंग में सुधार किया है.

फिच ने एईएसएल की दीर्घकालिक विदेशी और स्थानीय-मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग (आईडीआर) को 'बीबीबी-' पर बरकरार रखा है.

एक बयान में कहा गया कि कंपनी की साख को ‘रेटिंग निगरानी नकारात्मक' से बदलकर ‘नकारात्मक परिदृश्य' कर दिया गया है.

फिच ने कहा कि अदाणी समूह ने 20 नवंबर, 2024 को अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) के कुछ बोर्ड सदस्यों पर अमेरिका में आरोप के बाद से पर्याप्त वित्तपोषण पहुंच को साबित किया है.

फिच ने कहा कहा, "हमारा मानना ​​है कि समूह की लिक्विडिटी और फंडिंग जरूरतों से जुड़े जोखिम कम हो गए हैं."

बयान में कहा गया कि वह संस्थाओं की शासन प्रथाओं और आंतरिक नियंत्रण में कमज़ोरी के किसी भी सबूत और AESL की वित्तीय लचीलेपन पर प्रभाव के लिए जांच की निगरानी करता रहेगा.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)