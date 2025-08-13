इटर्नल कंपनी ने दिया अपने एम्पलाई को तोहफा, 3 साल में कभी भी ले सकेंगे 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव

इटर्नल लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि उसने बच्चे के जन्म के समय मिलने वाले 26 सप्ताह के अवकाश के लिए एक नया ढांचा पेश किया है,जिसमें बताया गया है कि इन छुट्टियों का इस्तेमाल कर्मचारी अब तीन साल में कर पाएंगे, साथी ही इसमें बच्चे के जन्म से पहले अवकाश लेने का ऑप्शन भी है. बता दें कि इटर्नल के पास फूड आइटम की डिलिवरी करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जोमैटो और ‘क्विक कॉमर्स' ब्लिंकिट की ओनरशिप है.

'कंपनी की पॉलिसी में नहीं कोई भेदभाव'

कंपनी ने जानकारी दी है कि ये नीति लैंगिक भेदभाव के बिना सभी माता-पिता को सपोर्ट करती है, चाहे वे बच्चे को जन्म दें या न दें ..चाहे वे बच्चे का गोद लें या सरोगेसी का रास्ता चुनें.

'आधुनिक पैरेन्टिंग के बारे में पता चलता'

इटर्नल की वाइस प्रेसिडेंट निहारिका मोहंती ने कहा, 'ये नई नीति न केवल आधुनिक पैरेन्टिंग के बारे में हमारी विकसित होती समझ को दर्शाती है, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है जहां हर व्यक्ति कार्यस्थल और घर दोनों जगह सपोर्ट और एंपावरमेंट महसूस करे.

पॉलिसी में बदलाव अभिभावक से बात करने के बाद किया

कंपनी ने कहा कि नीति में ये बदलाव इटर्नल के अभिभावक समुदाय के साथ सलाह लेने और बातचीत के बाद आया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि परिवार की जरूरतें जन्म के तुरंत बाद के पीरियड से कहीं ज्यादा होती हैं. कंपनी ने बताया कि रिसर्च से पता चलता है करीब 75% कामकाजी माता-पिता न केवल शुरुआती महीनों में बल्कि अपने बच्चे की जिम्मेदारी को ज्यादा मानते हैं. यानी बच्चे के तीन साल के होने तक करियर की जिम्मेदारियों और पारिवारिक जीवन के बीच फंसे हुए महसूस करते हैं.