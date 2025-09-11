Elon Musk फिर बने दुनिया के सबसे अमीर, कुछ घंटों बाद ही Larry Ellison से वापस छीनी नंबर-1 की कुर्सी

एलन मस्क (Elon Musk) फिर दुनिया के सबसे अमीर इंसान (World's Richest Person ) बन गए हैं. बुधवार को कुछ घंटों के लिए उनकी कुर्सी खिसक गई थी और ऑरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन सबसे अमीर शख्स बन गए थे. लेकिन दिन खत्म होते-होते मस्क ने फिर से नंबर-1 पोजिशन हासिल कर ली.

एलन मस्क ने की जबरदस्त वापसी

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स (Bloomberg Billionaires Index) के अनुसार, एलन मस्क की नेटवर्थ बुधवार के आखिर में 384.2 बिलियन डॉलर पहुंच गई. यह लैरी एलिसन से लगभग 1 बिलियन डॉलर ज्यादा है. इसी के साथ उन्होंने फिर से दुनिया के सबसे अमीर इंसान का खिताब अपने नाम कर लिया.

कैसे बने लैरी एलिसन सबसे अमीर?

बुधवार सुबह ऑरेकल के शेयर में जोरदार उछाल आया. कंपनी ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से जुड़ी मजबूत कमाई और बुलिश आउटलुक पेश किया. इसके बाद शेयर करीब 43% तक चढ़े और आखिर में 36% ऊपर बंद हुए. यह 1992 के बाद कंपनी का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन रहा.

इतनी बढ़ गई दौलत

ऑरेकल के शेयर उछाल से लैरी एलिसन की नेटवर्थ 89 बिलियन डॉलर बढ़कर 383.2 बिलियन डॉलर हो गई. दिन के दौरान उनकी संपत्ति 101 बिलियन डॉलर तक बढ़ी, जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स में अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है. इसी उछाल की वजह से वह कुछ घंटों के लिए दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे.

ऑरेकल का मार्केट वैल्यू भी बढ़ा

कंपनी की मार्केट वैल्यू लगभग 244 बिलियन डॉलर बढ़कर करीब 922 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई. ऑरेकल अब S&P 500 की लिस्ट में 13वें से 10वें नंबर पर आ गया और Eli Lilly, Walmart और JPMorgan जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया.

पहले भी बदलती रही है एलन मस्क की रैंकिंग

एलन मस्क ने 2021 में पहली बार दुनिया के सबसे अमीर का खिताब हासिल किया था. इसके बाद कई बार वह बर्नार्ड अरनॉल्ट (Bernard Arnault) और जेफ बेजोस (Jeff Bezos) से पीछे भी हुए. लेकिन इस बार उन्होंने लैरी एलिसन को पछाड़ते हुए रिकॉर्ड समय में वापसी कर ली.