महंगाई का झटका! अक्टूबर में 6.09% पर पहुंची दर, पार हुई RBI की 'लक्ष्मण रेखा'

Retail Inflation: देश में आम जनता के लिए झटके वाली खबर है. दरअसल, आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ाते हुए देश की खुदरा महंगाई दर अक्टूबर के महीने में बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई है. यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से तय 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से भी ज्यादा है. गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है. यह लगातार 12वां महीना है जब खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 5.54 फीसदी थी, जबकि अक्टूबर 2025 में यह केवल 0.25 फीसदी दर्ज की गई थी.

लगातार 12वें महीने बढ़ी महंगाई

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा महंगाई में लगातार 12वें महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है. महंगाई के आंकड़े ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग रहे. महंगाई का असर देश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखा जा रहा है. अक्टूबर में ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर 6.63 फीसदी रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 5.41 फीसदी दर्ज की गई.

खाने-पीने की चीजें हुईं महंगी

अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर में भी तेजी आई है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94 फीसदी पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 7.74 फीसदी थी यानी एक महीने में खाद्य महंगाई में 1.20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

महंगाई पर RBI की टॉलरेंस लिमिट टूटी

बता दें कि सरकार ने आरबीआई को खुदरा महंगाई दर को 4 फीसदी पर काबू रखने का काम सौंपा है. हालांकि, इसमें 2 फीसदी की घट-बढ़ की छूट होती है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर महंगाई 2 फीसदी से लेकर 6 फीसदी के दायरे में रहती है, तो आरबीआई के लिए चिंता की कोई बात नहीं होती. लेकिन जैसे ही यह 6 फीसदी के ऊपर निकलती है, केंद्रीय बैंक की मुश्किलें बढ़ जाती हैं.